İngiltere şokta! Prens Harry ve ABD’li eşi Meghan Markle saraydan taşınıyor...

Haber İngilizleri şok etti. Müzmin bekar Prens, 2018’de aktris Meghan ile evlenmiş, o dönem Kraliçe 2. Elizabeth’in evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti.



Çiftin, bebekleri Archie ile ilk Noel’lerini Kraliyet ailesinden uzakta Kanada’da geçirmelerinin ardından “Kraliyet ailesinde kavga mı” manşetleri çıktı.



Ve dün akşam çift, Instagram hesaplarından Kraliyet aile üyeliğinden vazgeçip kendi ekonomik bağımsızlıkları için çalışacaklarını açıkladı. İngiltere ve Kuzey Amerika’da yaşayacaklarını açıklayan çift “Kraliçe’ye desteğimiz devam edecek” dediler. Ancak BBC’nin haberine göre Buckingham Saray’ı haberle büyük hayal kırıklığına uğradı.

Saraydan sıkıldı

Hollywood’un birçok ünlü ismiyle adı anılan, gece hayatı İngiliz tabloidlerine manşet olan Prens Harry, büyük aşk yaşadığı Meghan’la 2018’de evlenmişti. İngiliz basınına göre ‘Meghan saray duvarlarının ardında sıkıldı.’