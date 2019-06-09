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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

IndIana Jones’un Anadolu temsilcisi

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
IndIana Jones’un Anadolu temsilcisi

Yönetmenliğini Mesut Çetin’in üstlendiği “Kral Midas’ın Hazinesi” adlı komedi filmi geçen hafta vizyona girdi. Filmin başrol oyuncusu İsmail Baki Tuncer ve ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Vahe Kılıçarslan, çekim sürecini anlattı. Canlandırdığı İbrahim karakterinden de bahseden Tuncer, “Kahveci İbrahim, Indiana Jones’un Anadolu temsilcisi” dedi.

İsmail Baki Tuncer

“Sabit Kanca 1” ve “Sabit Kanca 2”den sonra ilk kez farklı bir rolle sinemaseverlerin karşısındasınız. Hayalinizde bu tarz bir rol var mıydı?

- Televizyonda yaptığım skeçlerde tipten tipe giriyordum. Sinemada böyle bir fırsatım olmamıştı. “Kral Midas’ın Hazinesi” filminde canlandırdığım Kahveci İbrahim rolü ile bu fırsatı bulmuş oldum. Bir oyuncu için farklı karakterleri canlandırmak elbette heyecanlı ve keyifli.

Kahveci İbo nasıl bir karakter? Indiana Jones’la benzerlikleri var mı?

- Pek çok benzerlik var tabii... İkisi de “İ” harfiyle başlıyor! Şaka bir yana İbo parayı seven, kurnaz ama iyi yürekli bir Anadolu köylüsü. O da en az Indiana Jones kadar maceraperest. Bu özellikleri ile Indiana Jones’un Anadolu temsilciliğini rahatlıkla üstlenebilir.

KALABALIK AMA UYUMLUYDUK

Film bir komedi olmasına rağmen aksiyon sahneleri ile de dikkat çekiyor. Çekimler nasıl geçti?

- Evet, komedi-aksiyon tarzında bir film. Komedisi ile aksiyonu yarı yarıya diyebilirim. Dış çekimlerin fazlalığı ve arazi şartlarındaki çeşitlilik bütün ekibi bayağı zorladı ama güle oynaya bu işin üstesinden geldik. 

Kalabalık bir oyuncu kadrosuyla çalışmışsınız. Sette uyum sorunu yaşadınız mı? Mesela Vahe Kılıçarslan ile...

- Kalabalıktık ama oldukça uyumluyduk. Birbirimizi yıllardır tanıyor gibiydik. Güzel arkadaşlıklar edindim. Güzel insanlar tanıdım sette. Vahe Kılıçarslan belki de sette sorun yaşayacağınız son insan. Sevecen, anlayışlı ve insan ilişkileri çok düzgün birisi. Birlikte rol aldığımız sahnelerde birbirimize takılıp epey gülmüştük.

Sinema dışında neler yapıyorsunuz?

- Sinema dışında stand up gösterim var. Güncelleyip tekrar sahnelemeye başlıyoruz. YouTube kanalım var, orada da çok güzel bir ekip kurduk.Arkadaşlarla beraber içerik üretiyoruz. Komik videolar hazırlıyoruz.Bunların dışında aynı ekibimizle birlikte yepyeni, çok farklı bir “Sabit Kanca” filmi hazırlıkları içerisindeyiz. Çekimlere yakında başlıyoruz.

IndIana Jones’un Anadolu temsilcisi

 Vahe Kılıçarslan:  Oyunculuğu sevdim

Siz bu filme nasıl dahil oldunuz?

- Biliyorsunuz ben 21 yıldır ekranlardayım ama sinema oyunculuğu aklımda hiç yoktu. Ancak eski gazeteci dostum Mustafa Gürbüz’ün ricasını kıramadım ve filmde bir jandarma komutanını canlandırdım. Kutsal bir meslek olarak gördüğüm güvenlik güçlerimizle ilgili böyle bir rolü canlandırmak benim için onurdu. Fakat programımın yoğunluğundan dolayı rolümü kısa tutmak zorunda kaldık ve bir nevi konuk oyuncu olarak bu filmde yer aldım.

İsmail Baki Tuncer ve diğer oyuncularla ilişkileriniz nasıldı?

- İsmail Baki kardeşim, Türkiye’nin en başarılı komedyenlerinden biri. Özellikle taklit yeteneği müthiş. Onunla da, filmde yer alan diğer usta isimlerle de birlikte çalışmak benim için büyük keyifti.

İlk deneyiminizin ardından bundan sonra oyunculuğa sıcak bakıyor musunuz?

- Evet, neden olmasın; oyunculuğu gerçekten sevdim.Umarım izleyici de benim oyunculuğumu sever. Yorumları merak ediyorum açıkçası...

IndIana Jones’un Anadolu temsilcisi

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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