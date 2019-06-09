IndIana Jones’un Anadolu temsilcisi

İsmail Baki Tuncer

◊ “Sabit Kanca 1” ve “Sabit Kanca 2”den sonra ilk kez farklı bir rolle sinemaseverlerin karşısındasınız. Hayalinizde bu tarz bir rol var mıydı?

- Televizyonda yaptığım skeçlerde tipten tipe giriyordum. Sinemada böyle bir fırsatım olmamıştı. “Kral Midas’ın Hazinesi” filminde canlandırdığım Kahveci İbrahim rolü ile bu fırsatı bulmuş oldum. Bir oyuncu için farklı karakterleri canlandırmak elbette heyecanlı ve keyifli.

◊ Kahveci İbo nasıl bir karakter? Indiana Jones’la benzerlikleri var mı?

- Pek çok benzerlik var tabii... İkisi de “İ” harfiyle başlıyor! Şaka bir yana İbo parayı seven, kurnaz ama iyi yürekli bir Anadolu köylüsü. O da en az Indiana Jones kadar maceraperest. Bu özellikleri ile Indiana Jones’un Anadolu temsilciliğini rahatlıkla üstlenebilir.

KALABALIK AMA UYUMLUYDUK

◊ Film bir komedi olmasına rağmen aksiyon sahneleri ile de dikkat çekiyor. Çekimler nasıl geçti?

- Evet, komedi-aksiyon tarzında bir film. Komedisi ile aksiyonu yarı yarıya diyebilirim. Dış çekimlerin fazlalığı ve arazi şartlarındaki çeşitlilik bütün ekibi bayağı zorladı ama güle oynaya bu işin üstesinden geldik.

◊ Kalabalık bir oyuncu kadrosuyla çalışmışsınız. Sette uyum sorunu yaşadınız mı? Mesela Vahe Kılıçarslan ile...

- Kalabalıktık ama oldukça uyumluyduk. Birbirimizi yıllardır tanıyor gibiydik. Güzel arkadaşlıklar edindim. Güzel insanlar tanıdım sette. Vahe Kılıçarslan belki de sette sorun yaşayacağınız son insan. Sevecen, anlayışlı ve insan ilişkileri çok düzgün birisi. Birlikte rol aldığımız sahnelerde birbirimize takılıp epey gülmüştük.

◊ Sinema dışında neler yapıyorsunuz?

- Sinema dışında stand up gösterim var. Güncelleyip tekrar sahnelemeye başlıyoruz. YouTube kanalım var, orada da çok güzel bir ekip kurduk.Arkadaşlarla beraber içerik üretiyoruz. Komik videolar hazırlıyoruz.Bunların dışında aynı ekibimizle birlikte yepyeni, çok farklı bir “Sabit Kanca” filmi hazırlıkları içerisindeyiz. Çekimlere yakında başlıyoruz.

Vahe Kılıçarslan: Oyunculuğu sevdim

◊ Siz bu filme nasıl dahil oldunuz?

- Biliyorsunuz ben 21 yıldır ekranlardayım ama sinema oyunculuğu aklımda hiç yoktu. Ancak eski gazeteci dostum Mustafa Gürbüz’ün ricasını kıramadım ve filmde bir jandarma komutanını canlandırdım. Kutsal bir meslek olarak gördüğüm güvenlik güçlerimizle ilgili böyle bir rolü canlandırmak benim için onurdu. Fakat programımın yoğunluğundan dolayı rolümü kısa tutmak zorunda kaldık ve bir nevi konuk oyuncu olarak bu filmde yer aldım.

◊ İsmail Baki Tuncer ve diğer oyuncularla ilişkileriniz nasıldı?

- İsmail Baki kardeşim, Türkiye’nin en başarılı komedyenlerinden biri. Özellikle taklit yeteneği müthiş. Onunla da, filmde yer alan diğer usta isimlerle de birlikte çalışmak benim için büyük keyifti.

◊ İlk deneyiminizin ardından bundan sonra oyunculuğa sıcak bakıyor musunuz?

- Evet, neden olmasın; oyunculuğu gerçekten sevdim.Umarım izleyici de benim oyunculuğumu sever. Yorumları merak ediyorum açıkçası...