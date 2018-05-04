İncili Gastronomi Rehberi artık daha kapsamlı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
04.05.2018 - 15:01, Son Güncelleme:

İncili Gastronomi Rehberi artık daha kapsamlı

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Hürriyet’in gastronomi dünyasına armağan niteliğindeki çalışması İncili Gastronomi Rehberi artık daha geniş ve daha kapsamlı olacak.

Hürriyet’in Karaca işbirliğiyle hayata geçirdiği İncili Gastronomi Rehberi, ilk yılında gastronomi sektörünün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi ve yemekseverlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amaçlarına başarıyla ulaşırken, şimdi daha çok şehri ve daha detaylı değerlendirmeleri okuyucuyla buluşturmaya hazırlanıyor.

İncili Gastronomi Rehberi artık daha kapsamlı


Hürriyet’in gastronomi dünyasına armağan niteliğindeki çalışması İncili Gastronomi Rehberi artık daha geniş ve daha kapsamlı olacak.

Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi rehberindeki yeniliklerin, Hürriyet yazarları, onur ve danışma kuruluna anlatıldığı buluşma, Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan’ın konuşmasıyla başladı.

İncili Gastronomi Rehberi artık daha kapsamlı

“İncili Gastronomi Rehberi’ni hazırlamaya başladığımız ilk zamanları hatırlıyorum. Birçok tartışma vardı. Şimdi ise tüm bunları başardığımızı düşünüyoruz” diyen Tandoğan bu yılki rehberde tüketicinin hayatına dokunan, yeme-içme ve restoran seçimini yaptığı ve hatta rezervasyonla taçlandırdığı “uçtan uca bir modül” yaratmak istedikleri bir online platform hedeflediklerini söyledi.

İncili Gastronomi Rehberi artık daha kapsamlı


GASTRONOMİ, TÜRKİYE’DE YÜKSELEN BİR YILDIZ

Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca da bir yıl içinde hem tüketicilere hem de işletmelere katkı sağlayan bir iş yaptıklarını söyledi. “Bu yıl çalışmamızı daha geliştirilmiş bir şekilde sürdüreceğiz. Uzun yıllar başarıyla bu işi sürdüreceğimizi düşünüyorum” diyen Karaca’dan sonra sözü Karaca Grup Pazarlama Direktörü Galip Bağcı aldı.

İncili Gastronomi Rehberi artık daha kapsamlı

Karaca Grup Pazarlama Direktörü Galip Bağcı

Bağcı, “Gastronomi, Türkiye’de yükselen bir yıldız. Biz de Türkiye’de sofranın sahibi olan markayız, bu işin içinde olma sebebimiz bu. Ayrıca bir masayı sofra yapan o masada paylaşılanlardır, bu paylaşımları gastronomi ile birleştirmek istedik” dedi.

İncili Gastronomi Rehberi artık daha kapsamlı



REHBERİMİZ BAŞUCU  KİTABI OLDU

Proje Koordinatörü Müge Akgün de konuşmasında okuyuculardan gelen tepkilerden memnuniyetini dile getirdi: “Birçok kişiden rehberimizin başucu kitabı olduğunu duyduk. Okuyucular, seyahate çıkarken ya da ‘nereye gidelim’ diye sorulduğunda ellerinin altında somut bir kitap olmasından memnun.” Hedefin tüm Türkiye’yi kapsayıcı bir rehber çıkarmak olduğunu söyleyen Akgün, Ankara’nın, İzmir’den Urla ve Tire’nin de yeni İncili Gastronomi Rehberi’nde olacağının müjdesini verdi.

İncili Gastronomi Rehberi artık daha kapsamlı

Sedat Ergin - Hande Arslanalp

İncili Gastronomi Rehberi artık daha kapsamlı

Nevin Halıcı

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