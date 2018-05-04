İncili Gastronomi Rehberi artık daha kapsamlı
Hürriyet’in gastronomi dünyasına armağan niteliğindeki çalışması İncili Gastronomi Rehberi artık daha geniş ve daha kapsamlı olacak.
Hürriyet’in Karaca işbirliğiyle hayata geçirdiği İncili Gastronomi Rehberi, ilk yılında gastronomi sektörünün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi ve yemekseverlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amaçlarına başarıyla ulaşırken, şimdi daha çok şehri ve daha detaylı değerlendirmeleri okuyucuyla buluşturmaya hazırlanıyor.
Hürriyet’in gastronomi dünyasına armağan niteliğindeki çalışması İncili Gastronomi Rehberi artık daha geniş ve daha kapsamlı olacak.
Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi rehberindeki yeniliklerin, Hürriyet yazarları, onur ve danışma kuruluna anlatıldığı buluşma, Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan’ın konuşmasıyla başladı.
“İncili Gastronomi Rehberi’ni hazırlamaya başladığımız ilk zamanları hatırlıyorum. Birçok tartışma vardı. Şimdi ise tüm bunları başardığımızı düşünüyoruz” diyen Tandoğan bu yılki rehberde tüketicinin hayatına dokunan, yeme-içme ve restoran seçimini yaptığı ve hatta rezervasyonla taçlandırdığı “uçtan uca bir modül” yaratmak istedikleri bir online platform hedeflediklerini söyledi.
GASTRONOMİ, TÜRKİYE’DE YÜKSELEN BİR YILDIZ
Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca da bir yıl içinde hem tüketicilere hem de işletmelere katkı sağlayan bir iş yaptıklarını söyledi. “Bu yıl çalışmamızı daha geliştirilmiş bir şekilde sürdüreceğiz. Uzun yıllar başarıyla bu işi sürdüreceğimizi düşünüyorum” diyen Karaca’dan sonra sözü Karaca Grup Pazarlama Direktörü Galip Bağcı aldı.
Karaca Grup Pazarlama Direktörü Galip Bağcı
Bağcı, “Gastronomi, Türkiye’de yükselen bir yıldız. Biz de Türkiye’de sofranın sahibi olan markayız, bu işin içinde olma sebebimiz bu. Ayrıca bir masayı sofra yapan o masada paylaşılanlardır, bu paylaşımları gastronomi ile birleştirmek istedik” dedi.
REHBERİMİZ BAŞUCU KİTABI OLDU
Proje Koordinatörü Müge Akgün de konuşmasında okuyuculardan gelen tepkilerden memnuniyetini dile getirdi: “Birçok kişiden rehberimizin başucu kitabı olduğunu duyduk. Okuyucular, seyahate çıkarken ya da ‘nereye gidelim’ diye sorulduğunda ellerinin altında somut bir kitap olmasından memnun.” Hedefin tüm Türkiye’yi kapsayıcı bir rehber çıkarmak olduğunu söyleyen Akgün, Ankara’nın, İzmir’den Urla ve Tire’nin de yeni İncili Gastronomi Rehberi’nde olacağının müjdesini verdi.
Sedat Ergin - Hande Arslanalp
Nevin Halıcı
Yorumları Göster
Yorumları Gizle