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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.12.2016 - 10:46, Son Güncelleme:

İlknur Soydaş kimdir?

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İlknur Soydaş kimdir?

Serdar Ortaç’ın Karabiberim şarkısıyla ünlenen İlknur Soydaş, Renkli Sayfalar’ın bugünkü konuklarından biri olduğu öğrenildi. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen İlknur Soydaş, ekranlarda olmadığı dönemlerde neler yaptığı merak konusu oldu. Peki, klipteki zeytin sahnesiyle uzun yıllar adından söz ettiren İlknur Soydaş kimdir?

Yıllar önce Serdar Ortaç’ın “Karabiberim” şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren İlknur Soydaş, Renkli Sayfalar programında ortaya çıktı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan eski manken İlknur Soydaş’un ortalarda görülmediği dönemlerde neler yaptığı merak konusu oldu. En son “Cam Kırıklıkları” dizisinde rol alan İlknur Soydaş’ın geçmişi ve rol aldığı projeler yeniden gündeme geldi. Peki, Türkiye’nin Serdar Ortaç’ın klibiyle tanıdığı İlknur Soydaş kimdir? İşte, hakkındaki detaylar!

İLKNUR SOYDAŞ KİMDİR?

Hollanda’da dünyaya gelen İlknur Soydaş, 25 Aralık 1976’da doğdu. Turizm ve Otelcilik’ten mezun olan oyuncu, kariyerlik hayatına mankenlikle başladı. Pek çok dizi ve sinema projesinde yer alan eski manken, asıl çıkışını ise Serdar Ortaç’ın Karabiber’im klibiyle yakaladı. 2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı. İlknur Soydaş’ın projeleri; Bizim Mahalle, Pembe Patikler, Hızmalı, Çocuğumu İstiyorum, Avrupalı, Babam Annem Oldu, Cam Kırıklıkları, Dansöz

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