İlker Ayrık önce Kıbrıs'ı karıştırdı sonra toplantıyı
Yeni komedi filmi “Müstakbel Damat” için önceki gün bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, muhabirliğe soyunan İlker Ayrık damga vurdu.
İlker Ayrık, hem yapımcılığını, hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği “Müstakbel Damat” filmini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Ayrık’a başrolde Erdal Özyağcılar ve Hande Soral’ın eşlik ettiği, kadrosunda Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur ve Ahu Sungur’un yer aldığı film için önceki gün Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalı’nda basın toplantısı düzenlendi.
NAZAR BONCUĞU DAĞITTI
İlker Ayrık, konuşmasında filmin oyuncu kadrosuna övgüler yağdırdı: “Gördüğünüz gibi uzay üssü kadromuz var. Çocukken böyle bir kadroyla film çekeceğimi birisi bana söylese, ‘Benimle dalga geçiyorsun’ derdim. Bu isimleri yan yana getirmek gerçekten zor” dedi. Çekimlerin Kıbrıs’ta 5 haftada tamamlandığını söyleyen Ayrık, “Herhalde Kıbrıs’ta çekilmiş en büyük prodüksiyonlu film olmuştur” diye konuştu. Ayrık, çekimler başlamadan önce oyunculara nazar boncuğu dağıttığını söyledi. “Erdal Abi’ye nazar boncuğu taktık patladı” diye espri yapan Ayrık, sanatçıya büyük bir nazar boncuğu daha hediye etti. İlker Ayrık, toplantı sonrası eline mikrofon alarak muhabir ve kameramanlarla röportaj yaptı. Ünlü oyuncu, sorularıyla basın mensuplarını terletti.
14 Şubat’ta vizyonda
14 Şubat’ta vizyona girecek “Müstakbel Damat” filminin konusu şöyle: Kıbrıslı bir ailenin kızını istemek için İstanbul’dan yola çıkan damat adayı, huzur dolu ada hayatını bir anda altüst eder. Damat yüzünden ailenin başına gelmeyen kalmaz.
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