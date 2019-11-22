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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

İlker Ayrık önce Kıbrıs'ı karıştırdı sonra toplantıyı

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İlker Ayrık önce Kıbrıs'ı karıştırdı sonra toplantıyı

Yeni komedi filmi “Müstakbel Damat” için önceki gün bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, muhabirliğe soyunan İlker Ayrık damga vurdu.

İlker Ayrık, hem yapımcılığını, hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği “Müstakbel Damat” filmini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Ayrık’a başrolde Erdal Özyağcılar ve Hande Soral’ın eşlik ettiği, kadrosunda Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur ve Ahu Sungur’un yer aldığı film için önceki gün Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalı’nda basın toplantısı düzenlendi.

NAZAR BONCUĞU DAĞITTI

İlker Ayrık, konuşmasında filmin oyuncu kadrosuna övgüler yağdırdı: “Gördüğünüz gibi uzay üssü kadromuz var. Çocukken böyle bir kadroyla film çekeceğimi birisi bana söylese, ‘Benimle dalga geçiyorsun’ derdim. Bu isimleri yan yana getirmek gerçekten zor” dedi. Çekimlerin Kıbrıs’ta 5 haftada tamamlandığını söyleyen Ayrık, “Herhalde Kıbrıs’ta çekilmiş en büyük prodüksiyonlu film olmuştur” diye konuştu. Ayrık, çekimler başlamadan önce oyunculara nazar boncuğu dağıttığını söyledi. “Erdal Abi’ye nazar boncuğu taktık patladı” diye espri yapan Ayrık, sanatçıya büyük bir nazar boncuğu daha hediye etti. İlker Ayrık, toplantı sonrası eline mikrofon alarak muhabir ve kameramanlarla röportaj yaptı. Ünlü oyuncu, sorularıyla basın mensuplarını terletti.

14 Şubat’ta vizyonda

14 Şubat’ta vizyona girecek “Müstakbel Damat” filminin konusu şöyle: Kıbrıslı bir ailenin kızını istemek için İstanbul’dan yola çıkan damat adayı, huzur dolu ada hayatını bir anda altüst eder. Damat yüzünden ailenin başına gelmeyen kalmaz.

İlker Ayrık önce Kıbrısı karıştırdı sonra toplantıyı

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