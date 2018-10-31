İlk kez konuştu
EMINA Jahovic, işadamı Sadettin Saran’la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
Sevgilisi ve onun ailesiyle verdiği poz basına yansıyan ünlü şarkıcı, önceki Zorlu AVM’de görüntülendi. Bir arkadaşıyla buluşan Jahovic, Saran ile birlikteliği sorulması üzerine “Ben özel hayatımla ilgili açıklama yapmayı pek sevmiyorum. Ama zaten her şey ortada değil mi?” açıklamasını yaptı.
Emina Jahovic, Mustafa Sandal’dan ayrıldıktan sonra Sadettin Saran’la aşk yaşamaya başladı.
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