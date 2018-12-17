İlk gösterimde duygusal anlar...
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından ilk kez tiyatroya uyarlanan “Esaretin Bedeli” oyunu önceki akşam Zorlu PSM’de prömiyer yaptı.
Yönetmenliğini Şakir Gürzumar’ın üstlendiği, başrolleri Kerem Alışık, Kaan Taşaner ve İştar Gökseven’in paylaştığı oyunu Hakan Meriçliler, Hatice Aslan, Devrim Nas, Hatice Şendil ve Deniz Uğur gibi birçok ünlü isim de izledi. Final sahnesinde duygusal anlar yaşayan konuklar, oyuncuları ayakta alkışladı.
Devrim Nas - Hatice Aslan - Kerem Alışık - Gülin İyigün - Açelya Devrim Yılhan
Burak Sağyaşar - Hatice Şendil
Sadri Alışık
Hilal Altınbilek - Serpil Tamur - Yıldız Kültür
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