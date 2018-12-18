İlk gösterim Japonya’da
İRAN-Irak savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran’dan Türkiye’ye getirilişi ve bu olayın perde arkasındaki aşk hikâyesini konu alan “Yuvaya Dönüş”ün çekimleri devam ediyor.
Senaryosu gazeteci-yazar Erdal Güven’in “Tahran’dan Kaçış” kitabından uyarlanan filmde Furkan Palalı taksi şoförü Mesut’u canlandırıyor.
Filmin ilk olarak 30 Nisan’da Japonya’da vizyona gireceğini belirten Palalı, “2019 Japonya’da Türk yılı ilan edildi. İki ülke arasındaki ilişkiler için bu çok önemli bir film” dedi.
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