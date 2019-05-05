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"İlk emekli maaşını alacağı gün hayatını kaybetti"

Ünlü sanatçı Tanju Okan'ın oğlu anlattı...

Hürriyet Haber
05.05.2019 - 14:03 | Son Güncelleme:
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İlk emekli maaşını alacağı gün hayatını kaybettiNext

Melankolik tarzı ve güçlü sesiyle, Türk Pop Müziği’ne damga vuran Tanju Okan, 23 Mayıs 1996 yılında yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak hayata veda etti. Büyük ustanın ölümünün 23’üncü yılında oğlu Tansu Okan, Plak Ve Ben dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kanser hastalığına yakalanan ve önemli bir ameliyat geçiren Tansu Okan, hayatında önceliği müzik olan babasıyla ilişkilerini anlattı.

Etiketler: emekli , tansu okan

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