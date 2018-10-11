İkizlerin yeni yaş kutlaması

Şarkıcı Deha Bilimlier ve eşi Aslı Bilimlier, ikiz kızları Ela ve Ala’nın 2’nci yaşını önceki gün kutladı.

11 Ekim 2018 - 15:56:25 Hürriyet Haber

Ağaoğlu Maslak 1453 Pm Restaurant’ta düzenlenen doğum günü partisine ünlü isimler çocuklarıyla birlikte katıldı.



Kızı Hira ile partiye katılan Demet Akalın, çocuklarla bol bol oynadı.

Partiye katılanlar arasında Demet Akalın, Ayşe Tolga, Aslı Hünel, Ebru Erbaş ve Bilge Kuru da vardı.