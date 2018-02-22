Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu 'Hadi Be' programının konuğu Fettah Can oldu. Ünlü şarkıcı bilinmeyenlerini anlattı.

“Kalakaldın mı?” kısa sürede ezberlendi

Yeni single’ı “Kalakaldın mı?” ile adından söz ettiren Fettah Can, şarkının kısa sürede çok sevildiğini söyledi: “Şarkı çok güzel oldu. Cansu (Kurtçu) şarkının sözlerini yazmıştı. Bir ara oturup müziğini yapmaya başladık. Baktık şarkı güzel şekilleniyor, bittiğinde single yapalım, albümü beklemeyelim dedik. Çok da iyi oldu. Şarkıdan sonra iki konserimiz oldu, biri Ankara’da diğeri İzmit’te. Baktım şarkıya herkes eşlik ediyor. Bu kadar kısa sürede tamamen ezberlenmiş olması müthiş.”

İkizleri anca dört kişi idare edebiliyoruz

Üç ay önce ikiz bebekleri dünyaya gelen Fettah Can, “3 aydır evdeyiz. Evde anca dört kişi idare edebiliyoruz. Ufak oldukları için günde 8 kez besleniyorlar. Gece 3 saatte bir uyanıyorlar. Biri kalkıyor, mamasını yiyip tekrar uyuyana kadar 1 saat geçiyor zaten. Sonra diğeri uyanıyor. Böyle psikopatça uykusuz kalıyorsun. Ama yine de müthiş bir şey. Allah isteyen herkese versin. Sabahları günaydın dediğimde iki tane gülen surat var karşımda, inanılmaz bir şey.”

Kızın ismini ben koydum, oğlanınkini Cansu koydu

Fettah Can, ikiz bebeklerinden kız olana Vera, erkek olana Oğul adını verdiklerini söyledi: “Ben Arnavut’um. Cansu da Arnavut. Vera, Arnavutça yaz demek. Oğul da Cansu’nun çok sevdiği bir isimdi. Kızın ismini ben koydum, oğlanınkini de Cansu koydu. İkiz bebek hep hayalini kurduğumuz bir şeydi, Allah nasip etti.”