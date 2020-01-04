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Haber Giriş: 04.01.2020 - 08:02,Son Güncelleme:/

İkiz periler: İkra ve İlknur Külahlıoğlu

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İkiz periler: İkra ve İlknur Külahlıoğlu

BKM imzalı çocuk filmi “Gamonya: Hayaller Ülkesi”, 10 Ocak’ta vizyona girecek.

Çocukları fantastik bir dünyaya davet eden filmde perileri ikiz kardeşler İkra ve İlknur Külahlıoğlu canlandırdı.

İkiz kardeşlerin sahnelerinin gerçekçi olması için dünya standartlarında özel efekt çalışmaları yapıldı. Yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop’un oturduğu filmde “Güldüy Güldüy Show”un çocuk oyuncularına Ali Uyandıran, Burcu Altın ve Ahmet Rıfat Şungar gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

İkiz periler: İkra ve İlknur Külahlıoğlu

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