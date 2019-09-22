‘İkinci Şans’a tanık oldular
MÜZİSYEN Mehmet Emin İnal’ın, “İkinci Şans” filminin müziklerini yapıp ücretini alamadığı gerekçesi ile yapımcı Avşar Film’e açtığı 276 bin liralık tazminat davasında, filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Özcan Deniz ile Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer tanık olarak dinlendi.
Duruşmada Deniz, “Davacıyı tanıyorum. Ancak filmin müziklerine ne boyutta katkısının olduğunu bilmiyorum” dedi. Özer ise “Davacının belli bir beste olarak katkısı yoktur. Davacıya ödemesi yapılmıştır” diye konuştu. Mahkeme dosya eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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