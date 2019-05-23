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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

ikinci kez dava açtı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
ikinci kez dava açtı

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer, “Yeni ve Yeni Kalanlar” isimli bestenin YouTube’da izin alınmadan yayınlandığı iddiasıyla mahkemelik olduğu Teknik Yapı Holding AŞ ile Vega Reklam ve Bilgisayar Hizmetleri şirketine ikinci kez dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 5 yıl önce dava açan Mithat Can Özer, “Yeni ve Yeni kalanlar” müziğinin bestecisi olduğunu, eserin video paylaşım sitesi Youtube’da izin alınmadan kullanıldığını idida etmişti.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, davalıların 30 bin lira maddi ve 5 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ancak Yargıtay dosyayı usulden bozdu.

İlk dava devam ederken Mithat Can Özer, ikinci kez Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret AŞ’ye dava açtı. İkinci davada Vega Reklam davalı olarak yer almadı. Mithat Can Özer’in avukatı dava dilekçesinde, “YouTube’da haksız ve izinsiz kullanımın halen devam etmektedir. ‘Hayalleriniz gerçek oluyor! Evora İstanbul Reklamı’ başlığı ile yapılan reklamda haksız ve hukuka aykırı olarak kullanım devam etmektedir. Ayrıca 3 Nisan 2014 tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle 45 bin lira maddi tazminat ile 10 bin lira manevi tazminat olmak üzere 55 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini talep ediyoruz. Bu davanın Yargıtay’ın bozduğu ilk davayla birleştirilmesine karar verilmesini istiyoruz” dedi.  

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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