İkinci düet albümü yolda
Erol Evgin, “Altın Düetler” albümünün devamı için kolları sıvadı. Ünlü sanatçıya bu kez Ajda Pekkan, Nil Karaibrahimgil, Kibariye, Funda Arar ve Zara eşlik edecek.
Müzik dünyasının usta isimlerinden Erol Evgin, 2016 yılında çıkardığı “Altın Düetler” albümünde 10 kadın sanatçıyla; Sezen Aksu, Nükhet Duru, Candan Erçetin, Göksel, Zuhal Olcay, Şevval Sam, Emel Sayın, Sıla, Hande Yener ve Aşkın Nur Yengi’yle yaptığı düetlere yer vermişti. Ünlü sanatçı, o çalışmanın gördüğü yoğun ilgi üzerine devamını hazırlamak için kolları sıvadı.
YİNE KADIN SANATÇILAR
“Yine 10 değerli kadın sanatçıyla 10 şarkı söyleyeceğim” diyen Erol Evgin, “Altın Düetler 2”de yer almasını istediği isimlerle görüşmelere başladı. Anlaştığı ilk sanatçılar da Ajda Pekkan, Nil Karaibrahimgil, Kibariye, Funda Arar ve Zara oldu. Diğer 5 isim de çok yakında belirlenecek. Evgin, şarkı seçimleri yapılır yapılmaz sanatçılarla beraber stüdyoya girip düet yapacak.
Kibariye
Nil Karaibrahimgil
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