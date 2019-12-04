"İkimizin de yolu açık olsun Cemo’cum" Derin Mermerci ile Cem Aydın boşandı
Sosyetenin önemli isimlerinden Derin Mermerci ile iş insanı Cem Aydın'ın 6 yıllık evliliği bugün bitti.
Anlaşmalı olarak bugün Cem Aydın'dan boşanan Derin Mermerci, eşine bu sözlerle veda etti:
7 sene boyunca çok defa kadeh kaldırdık.. Dostluğumuza, evliliğimize, kızlarımızın doğumuna, eş dostun kutlamalarına.. Bugün de yeni hayatımıza.. İkimizin de yolu açık olsun Cemo’cum
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