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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

ikimizi çok ağlattılar

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ikimizi çok ağlattılar

Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar”da Türkan Şoray’ı ağırladı. Sanatçı dostuyla geçmiş yılları yâd eden Şoray, “Sinemada çok ağlattılar bizi. Belki de iyi oldu, içimizi döktük o sahnelerde” dedi.

HÜLYA Koçyiğit, TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programının bu haftaki bölümünde Türkan Şoray’ı konuk etti. Stüdyoya el ele gelen yakın dostlar, keyifli bir sohbete imza attı. Koçyiğit’le Yeşilçam günlerini anan Şoray, “Sinemada çok ağlattılar bizi. Belki de iyi oldu, içimizi döktük o sahnelerde” dedi. Kadın tabloları yaptığını da anlatan Türkan Şoray, eserlerini bir açık arttırmayla satmak isteğini söyledi. Ünlü oyuncu elde edeceği geliri ise bir kadın derneğine bağışlamak istediğini açıkladı.

YAĞMUR’U KUCAĞIMA VERDİKLERİNDE KAMERA ARADIM

Türkan Şoray, en büyük tutkusunun sinema ve kızı Yağmur Ünal olduğunu da belirtti. Yağmur’un doğumundan önce çok anne rolü oynadığını söyleyen oyuncu, “Yağmur’u kucağıma verdiklerinde gayriihtiyarı kamera aradım, film mi acaba diye?” dedi. Koçyiğit de “O kadar çok çalışıyorduk ki Gülşah’ı büyütürken anneliği tadamadım” dedi.

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