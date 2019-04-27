ikimizi çok ağlattılar
Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar”da Türkan Şoray’ı ağırladı. Sanatçı dostuyla geçmiş yılları yâd eden Şoray, “Sinemada çok ağlattılar bizi. Belki de iyi oldu, içimizi döktük o sahnelerde” dedi.
HÜLYA Koçyiğit, TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programının bu haftaki bölümünde Türkan Şoray’ı konuk etti. Stüdyoya el ele gelen yakın dostlar, keyifli bir sohbete imza attı. Koçyiğit’le Yeşilçam günlerini anan Şoray, “Sinemada çok ağlattılar bizi. Belki de iyi oldu, içimizi döktük o sahnelerde” dedi. Kadın tabloları yaptığını da anlatan Türkan Şoray, eserlerini bir açık arttırmayla satmak isteğini söyledi. Ünlü oyuncu elde edeceği geliri ise bir kadın derneğine bağışlamak istediğini açıkladı.
YAĞMUR’U KUCAĞIMA VERDİKLERİNDE KAMERA ARADIM
Türkan Şoray, en büyük tutkusunun sinema ve kızı Yağmur Ünal olduğunu da belirtti. Yağmur’un doğumundan önce çok anne rolü oynadığını söyleyen oyuncu, “Yağmur’u kucağıma verdiklerinde gayriihtiyarı kamera aradım, film mi acaba diye?” dedi. Koçyiğit de “O kadar çok çalışıyorduk ki Gülşah’ı büyütürken anneliği tadamadım” dedi.
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