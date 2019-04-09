İki yıldır aklın neredeydi
Şarkıcı Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani, manken Deniz Akkaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Kapani, verdiği dilekçede Akkaya'nın iki yıl önce katıldığı bir TV programında kendisi hakkında rencide edici sözler sarf ettiğini iddia etti.
ALTI AYLIK SÜRE GEÇTİ
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Şeref ve saygınlığının rencide edildiğini belirten Kapani'nin ihbarı sonrası ünlü manken hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak savcılık, Kapani'nin şikayetini takipsizlikle sonuçlandırdı. Altı aylık şikayet süresinin geçtiği gerekçesiyle suç unsurunun oluşmadığı kaydedildi.
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