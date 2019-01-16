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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Behlül AYDIN
16.01.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

İki savaş filmi birden

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İki savaş filmi birden

Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği “Turkish’i Dondurma” ve “Çiçero” filmlerinin basın tanıtımı önceki akşam Asmalımescit’teki Soho House adlı mekanda yapıldı.

Mustafa Uslu yapımcılığını üstlendiği “Turkish’i Dondurma” ve “Çiçero” filmlerinin basın tanıtımını birlikte yaptı. Asmalımescit’teki Soho House adlı mekanda yapılan tanıtıma “Turkish’i Dondurma” filminin başrol oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Alma Terzic katıldı.

“Çiçero”nun oyuncu ekibi Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban ve Tamer Levent ise tanıtım toplantısında yoktu. Oyuncuların filmin gala gecesinde basının karşısına çıkacağı söylendi.

İddialı olduğumuz bir film

Mustafa Uslu, I. Dünya Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün hayatını anlatan “Turkish’i Dondurma” için “İddialı olduğumuz bir film. Yine bir gerçek hayat hikayesinden esinlenme. Bu filmde savaşın kazananı olmadığını göstermek istedik” dedi.

Çekimler iki ay sürdü

Filmin yönetmeni Can Ulkay “Çekimler, İstanbul’da gerçekleşti. İki ayda tamamladık. Özel bir film oldu. Çok güzel bir dramatik kurgu yarattık. Herkes hikayeyi çok sevdi. Yabancı oyuncular burada oldukları için çok mutlu hissettiklerini söylediler. Herkesin beğeneceğini tahmin ediyorum” dedi.

Çok etkilendim

Filmde 1915 yılında, Avustralya’da yaşayan iki Türk’ten birini canlandıran Ali Atay, “Mustafa abi, hikayeyi ilk arabada gösterdi. Yolda okudum. Çok etkilendim. Hikayenin çok özel bir tarafı var. Güzel bir ekiple çalıştım. Hiç bu kadar güleceğimi tahmin etmiyordum” diye konuştu.

İki savaş filmi birden


Deve esprisi güldürdü

Filmin diğer başrol oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil, “3 boyutlu kurulmuş bir plato vardı. Kadınlar kostümlere bayıldılar. Şemsiye, şapka hatıra götürenler oldu. Bu sinemanın ne kadar büyülü bir şey olduğunu hatırlattı” dedi. Filmde deveyle ilgili anısını da paylaşan oyuncu, “Deve zamanla huysuzlandı. Setten biriymiş gibi davranmaya başladı. Bir ara senaryo gereği okumamız gereken gazetenin bir bölümü vardı, onu yedi” diyerek herkesi güldürdü. 

Tatil planı sette bitti

Şebnem Bozoklu, “Erkan ve Cansu (Tosun) ile tatil planımız vardı. Erkan, ‘Set var, tatile gelemiyorum’ dedi. 1 hafta sonra aynı teklif bana da geldi. Kendimizi sette bulduk. Çalıştığımız en güzel yazlardan biriydi. Çok güzel bir set geçirdik” şeklinde konuştu.

Savaşın kazananı yok

Filmin Boşnak oyuncusu Alma Terzic, “Türk ve yabancı oyuncuların nasıl bir arada çalışabileceğini gördük. Savaşın kazananı yok. Herkes yaralı kalıyor” dedi.

İki savaş filmi birden

  

MİT’le görüştük

Mustafa Uslu, II. Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştiren ‘Çiçero’ lakaplı Türk ajanı İlyas Bazna’nın hayatını konu alan “Çiçero”nun kendisi için özel bir film olduğunu vurguladı. Film için Milli İstihbarat Teşkilatı ile görüş halinde olduklarını belirten Uslu, “İlyas Bazna bizim içimizden bir kahraman. Milli İstihbarat Teşkilatı ile görüşüyoruz. Hatta vizyondan önce filmi seyredecekler. Çok sahip çıkıyorlar” dedi. Filmin yönetmeni Serdar Akar, “Türk sinema sektörünün vizyonunu değiştirecek bir film oldu. Çok büyük bir prodüksiyon ve zahmetli bir iş oldu. Çekimler, 12 hafta sürdü” dedi.

İki savaş filmi birden

Mahkemeye gitmesi çok üzücü

Mustafa Uslu, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın gecesinde satılan Müslüm Gürses’in gömleği ve yüzüğü nedeniyle kendisine ‘nitelikli dolandırıcılık dava’sı açan Muhterem Nur hakkında “Maalesef keşke karakterler filmlerdeki gibi saf ve temiz kalabilse ama bazen böyle hatalar olabiliyor. Benim hakkımda yaptığı açıklamalar, benimle ilgili mahkemeye başvurması çok üzücü. Ben ona ne kötülük yaptım ki! Bir film çektim, kendisi de böyle bir çektiğim için defalarca teşekkür etti” dedi.

DEMET CİKLET SATSAK ALIRDI

Mustafa Uslu, açık artırmada satılan gömlek ve yüzüğün sahte olduğu iddiasıyla ilgili de şunları söyledi: “Demet Akalın, Müslüm Gürses’in filminde kullandığımız gömleği vakfa destek olmak için satın aldı. O gün orada ciklet satsak da Demet o parayı verip alacaktı. Afişi de Ferman Toprak aldı. Elde edilen gelir yardıma muhtaç vakfa gitti. Yüzük zaten özel tasarımdı. Muhterem Hanım’a yanlış bir bilgi gitti diye düşünüyorum.”

İnşallah Burak’la çalışırız

Yılın Yıldızları Töreni’nde Burak Özçivit’e verilen “En iyi erkek sinema oyuncusu” ödülünü eleştiren Mustafa Uslu konuyla ilgili şunları söyledi: “Ben Burak’tan özür dilerim ama bunu haksız olduğum için dilemiyorum. Ben orada Timuçin Esen’i gerçekten çok görmek isterdim. Timuçin Esen, bu sene hakikaten yurtiçinde hem de uluslararasında ödülleri hak etti. Benim oradaki serzenişim çok tatlı bir serzenişti, bunu çok ciddiye aldılar. Bir gün inşallah Burak’la da çalışırız. Onun haklarını tıpkı Timuçin’i savunduğum gibi savunurum.”

 

 

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