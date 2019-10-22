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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

İdo Tatlıses askere gitti! '19 gün askerlik yapacaksın 3 gün 3 gece anlatırsın artık'

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İdo Tatlıses askere gitti! '19 gün askerlik yapacaksın 3 gün 3 gece anlatırsın artık'

Bedelli askerlik yasasından faydalanan şarkıcı İdo Tatlıses, Tekirdağ'daki birliğine teslim oldu.

İdo'da, bedelli askerlikten yararlanarak askere gitti. İdo’nun birliğine teslim olmadan önce çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Oğlunun fotoğrafının altına yorum yapan İbrahimTatlıses şunları yazdı;

Ne tez büyüdün de asker oldun İdo’can! ALLAH sana da diğer Mehmetçikler gibi hayırlı tezkereler nasip etsin inşallah. Kışla, koğuş, içtima alanı… Bunları bize anlatırsın artık! Baba-oğul hırsızlığa gitmişler baba bir numaralı hırsızmış ‘haydi oğul bu akşam seninle hırsızlığa çıkalım demiş!’ Oğul; ‘niye ki baba’ demiş. ‘Oğul olur da, başıma bir şey gelirse yerimi kime bırakırım, sana bırakırım!’  Mahalleye inmişler bakmışlar bir evin ışığı yanıyor, ‘hele git içeri bak bakayım ne yapıyorlar, kimse var mı yok mu?’ Oğlan gidip bakmış ‘baba’ demiş ‘bir kaç delikanlı oturmuş askerlik anılarını anlatıyorlar’, ‘iyi oğul haydi biz gidelim çünkü bunların askerlik anıları 3 gün 3 gece sürer bize buradan bir şey çıkmaz’ deyip gitmişler.  Şimdi sende 19 gün askerlik yapacaksın 3 gün 3 gece anlatırsın artık yandık valla!

İdo Tatlıses askere gitti 19 gün askerlik yapacaksın 3 gün 3 gece anlatırsın artık

 

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