İdil Fırat kına gecesine böyle giriş yaptı
Temmuz aydında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanan Mert Fırat ile İdil Fırat bu akşam kına gecesi yaptı.
Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen törene sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı.
İdil Fırat tören alanına dört kişinin taşıdığı tahta şeklindeki 'tefour' üzerinde giriş yaptı.
Geceden renkli kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat ve nişanlısı Mert Fırat, 8 Eylül'de Alaçatı'daki lüks bir otelde dünyaevine girecek
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