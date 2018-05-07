İdil Fırat kimdir? Mert Fırat’la sevgili mi?
Oyuncu Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat önceki gün Yeniköy'deki Gazebo Restaurant'ta görüntülendi. Mert Fırat'ın İdil Fırat'a yemek yedirmesi, aşk dedikodularını da beraberinde getirdi. Peki İdil Fırat kimdir?
Fenerbahçe asbaşkanlarından Önder Fırat’ın kızı olan İdil Fırat, 1988 yılında doğdu. Dört sene Amerika’da George Washington DC Üniversitesi’nde uluslararası politika okuduktan sonra London School Of Economics Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine master yaptı. 2015 yılından bu yana özel bir şirketin kurucu ortaklarından olan İdil Fırat, 2010'da oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2015'te Engin Öztürk ile aşk yaşamıştı. Annesini ve kardeşi Can Fırat’la tanıştırdığı Engin Öztürk ile evlenmesi beklenen İdil Fırat, sürpriz bir şekilde bu beraberliği noktaladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle