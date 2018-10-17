İçsel yolculuk
Sanatçı Arden Oluk’un “İçsel Arkeoloji” adlı sergisi önceki akşam 10 Karaköy’de açıldı.
Açılışa ev sahipliği yapan 10 Karaköy’ün Genel Müdürü Eylem Atalay, “Yüzlerce yıllık geçmişi ile İstanbul, Arden’in resimlerinde kazıma tekniği ile sembolize ediliyor. Otelimizin hikayesi ile birebir örtüşen bu sergiye ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz, önümüzdeki 2 ay tüm sanatseverlere kapımız açık” dedi.
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