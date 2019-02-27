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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.02.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

İçim yandı duyduğumda...

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İçim yandı duyduğumda...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aytaç Arman'ın vefatı sanatçı dostlarını da yasa boğdu.

Başarılı oyuncu Türkan Şoray, Arman ile "Vukuat Var" ve "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı iki filmde rol aldığını belirterek, "Biri çok gençlik dönemimizde biri de olgunluk dönemimizdeydi. Aytaç Arman hem gerçekten işine karşı çok saygılı, disiplinli hem de insanlara karşı çok saygılı ve sevgi doluydu. Çok değerli bir aktördü, işini çok severdi. Çok ama çok üzgünüm, hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Sanatçı Cüneyt Arkın ise üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti: "Çok üzüldüm, inanamadım. O kadar güzel bir hatıra bırakmış demek ki, içim yandı duyduğumda. Çok zarifti. Çok sade ve inceydi. Benim oğlumu oynardı. Harika bir beyefendiydi. O kadar güzel ve samimi bakardı ki adeta içim güzelleşirdi. Başımız sağ olsun."

Ünlü oyuncu Hale Soygazi Türk sinemasının büyük bir değerini kaybettiğini ifade ederek, "Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Sanatçı Filiz Akın da duygularını şu sözlerle aktardı:
"Hala onu kaybettiğimize inanamıyorum. Daha doğrusu inanmak istemiyorum. Ödül törenlerinde karşılaşırdık. Hala yakışıklı, hala o kadar gençti ki. Bir varmış, bir yokmuş misali işte. Film şeridi gibi geçiyor gözümüzün önünden hayat."

Oyuncu Perihan Savaş da çok üzgün olduğuna işaret ederek, "Ah be arkadaşım, ah canım sen de mi? Kalbimde sakladım seni de. Yolun ışık, melekler yoldaşın, mekanın cennet olsun." dedi.

Oyuncu Selda Alkor ise şu ifadeleri kullandı:
"Sen de mi sevgili Aytaç? Güle güle arkadaşım. Bu yaprak dökümünün sonu yok maalesef. Nurlar içinde git. Ailene, seni sevenlere, tüm geride kalanlara, sabırlar diliyorum. Türk sineması çok değerli bir aktörünü, çok önemli değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun."

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Başarılarla dolu bir hayat...
Başarılarla dolu bir hayat...
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