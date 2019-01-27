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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
Moda Konseyi'nde bu hafta... Fotoğraflar: Muhsin AKGÜN
27.01.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

İç giyim dünyasında devrim mi var?

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İç giyim dünyasında devrim mi var?

Kadınlar neden balenli, dolgulu sutyenlerden uzak durmaya başladı? Eskiye özlem neden tavan yaptı? Moda Konseyi araştırdı: İç çamaşırı çekmecesinde neler oluyor?

- Aslı Barış: Bu hafta biraz özel konulardan bahsedelim: İç çamaşırı trendleri... Dünyada bu konuda devrim yaşanıyor. Kadınlar “beden olumlama” akımından da güç alarak rahatsız ya da dolgulu tasarımlardan uzak duruyorlarmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin favorileriniz neler?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Genelde evet pedli iç çamaşırlar, dolgulu sutyenler çok demode. İç çamaşırları normal kıyafet gibi artık: Kotonu kaliteli,
tensel kumaşlı ve moda desenleriyle üretiliyor. Ve ceket içliği olarak bile giyilebiliyor. Özellikle body’ler.

- Ceylan Atınç: Şimdi itiraf etmek gerekirse sutyen gerçekten rahatsız bir şey. Ama teknolojik kumaşlar, yumuşacık kalıplar, telsiz ve balensiz kaplar sayesinde çok daha mutluyuz. Ben ince dantel ve ince askılı modelleri, bodysuit denen tek parça tasarımları çok seviyorum.

- Aslı Barış: Ben eskilere göz kırpan, vintage havalı tasarımları da çok seviyorum. Bu hafta piyasaya sunulan “Rosie Huntington-Whiteley - Marks and Spencer” koleksiyonunda çok tatlı örnekleri var. Nasıl buldunuz koleksiyonu?

- Ceylan Atınç: Rosie çok farklı bir model, aslında daha çok Hollywood yıldızı gibi bir profil çiziyor. M&S işbirliği de onu Victoria’s Secret kızlarından ayırıyor bence. Koleksiyonda ipek olan her detaya bayıldım. Sadece iç çamaşırı değil, gecelik ve babydoll tasarımları da gerçekten güzel.

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Bu işbirliğinde özel kumaşlar ve dikimler söz konusuydu. Ben beğendim genel olarak.

- Aslı Barış: Dikkatimi çeken, pijamayı hâlâ dış giyim olarak sokakta giyme hadisesinin devam etmesi. Bir ben miyim bunu garip bulan? Rahatlık
adına sokakta pijamayla gezmesek olur bence...

İç giyim dünyasında devrim mi var

Aslı Barış -  Başak Dizer Tatlıtuğ - Ceylan Atınç

Bu taç kime yakışır?

Top model Rosie Huntington-Whiteley’nin Marks&Spencer’la yaptığı işbirliği sürüyor. Yeni koleksiyon bu hafta Londra’da sergilendi.

- Aslı Barış: Her yerde karşımıza çıkan, İskoçya Kraliçesi Mary’nin tacını andıran garip incili saç bantları konusunda görüşlerinizi alabilir miyim?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Geçen yaz incili taçlardan satıyorduk. O zamandan beri çoğalarak devam ediyor. Yüz şekli çok önemli, herkese yakışmıyor.

- Aslı Barış: Ben genelde saç aksesuvarlarını çok severim ama bu taç bana çok sevimsiz geliyor. İncili tasarımlardan zaten fenalık geldi. Üstüne tacın şekli de garip...

- Ceylan Atınç: Geçen gün Kadıköy iskelesinde bir kızın kafasına dakikalarca bakarken buldum kendimi. Oldukça iri taşlı yeşil kadife bir taçla geziyordu. Bu taçlar bu kış çok moda ve korkarım ki yaza da çiçekli böceklileri gelecek. Bir de yandan takılan toka trendi var; oldukça genç kız işi, neyse ki kısa saçlıyım.

İç giyim dünyasında devrim mi var

Madonna’nın yeni imajı

- Aslı Barış: Madonna yıllar sonra saçını siyaha boyadı. Nasıl yeni imajı?

- Ceylan Atınç: Ne yapsa ilgi odağı. Ama Instagram’ını daha profesyonelce yönetmeli bence. Beyonce gibi... . Ayrıca ben Madonna’yı sarışın seviyorum.

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Her şey güzel olur ona. Madonna’yı saç renginden dolayı eleştirmek komik oluyor. Benim gözümde kılıktan kılığa girmek tam ona yakışır. Hep takipteydim ve takipteyim.

- Aslı Barış: Evet, ona her renk yakışır ama Instagram hesabını yönetme konusunda Ceylan’a katılıyorum. Böyle ikonik bir kadın neden bu kadar kötü selfie’ler çeker? “Olduğum gibiyim” mesajı mı, çözemedim.

İç giyim dünyasında devrim mi var

Kapsül koleksiyon mu reklam mı?

- Aslı Barış: Bu haftada iki etkinlik: Çağla Şıkel-Pelin’in Ayakkabıları koleksiyonu sunuldu, Şeyma Subaşı da Atasay ile kapsül koleksiyon çıkardı...

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Bu trend 5 senedir var. Tasarımcı kıyafetleri çok pahalıyken sokak markalarının aynı tasarımcılarla ya da popüler isimlerle işbirliği yapması heyecanlı geliyor tüketiciye.

- Ceylan Atınç: Bazen markanın müşterisi olmasak da işbirliği yaptığı ismi beğendiğimiz için gireriz mağazaya. Ülkemizdekiler ise biraz daha ünlülerin reklamı gibi oluyor. Ama mutlaka satışa etkisi olur.

 

 

 

 

 

 

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