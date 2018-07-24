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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.07.2018 - 07:44, Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses'ten Erol Köse'ye büyük şok!

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İbrahim Tatlıses'ten Erol Köse'ye büyük şok!

İbrahim Tatlıses’in “Tatlıses Klasiği” adlı albümünü izinsiz çıkaran yapımcı Erol Köse, 98 bin TL tazminata mahkûm oldu. Ünlü türkücü Tatlıses, faiziyle birlikte 166 bin liralık icra başlattı.

İbrahim Tatlıses, eski eserlerinden oluşan "Tatlıses Klasikleri" adlı albümü kendisinden izin almadan piyasaya sürdüğünü ileri sürdüğü prodüktör Erol Köse'yi dava etti. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran sanatçı, kendisinden izin alınmadan eski türkülerinin yeniymiş gibi yayımlandığını iddia etti. Tatlıses dilekçede, "Dava konusu albümün piyasadan toplatılmasını, albümün satışının ve dağıtımının durdurulmasını talep ediyoruz. Şimdilik 5 bin lira maddi tazminat ile 30 bin lira manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini istiyoruz" dedi. Mahkeme, "Tatlıses Klasiği" albümünde İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 10 eserin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Erol Köse'nin 98 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Albümde ünlü şarkıcının fotoğrafının kullanılması nedeniyle de kişilik haklarının ihlal edildiğini ve haksız rekabet oluştuğunu belirten mahkeme ayrıca Tatlıses'e 10 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi olmak üzere 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Albümün ve CD'lere ilişkin her türlü reklam, promosyon, tanıtım, ilan, TV'de yayımlama, çoğaltma, dağıtım ve satışının yasaklanmasına hükmeden mahkeme kararın bir büyük gazetede de yayımlanmasına da karar verdi.

FAİZİ DE VAR
Karar sonrası İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvuran Tatlıses, alacağını yasal faiziyle birlikte 166 bin lira olduğunu belirterek, Köse hakkında icra takibi başlattı.

 

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