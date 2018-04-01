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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
Hande FIRAT
01.04.2018 - 12:48, Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses'ten Erdoğan'a özel 'Afrin' türküsü

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı harekâtına destek veren ünlü isimler sınır hattına gitti. Hatay'a giden ünlülerden İbrahim Tatlıses, 'Yaylalar' türküsünü Afrin'e uyarlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi.

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  • Ünlülerden destek ziyareti
  • Ünlülerden destek ziyareti
  • Ünlülerden destek ziyareti
  • Ünlülerden destek ziyareti
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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı harekâtına destek veren ünlü isimler sınır hattınaİbrahim Tatlısesten Erdoğana özel Afrin türküsü gitti.

Aralarında Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal gibi ünlü isimlerin bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler de eşlik etti. 

Ziyarete Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Eray İşcan, altyapı antrenörü Gökhan Zan, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve sunucu Esra Erol da da katıldı. 

'MORAL VERMEYE GELDİK’

Reyhanlı’daki sınır birliklerine gitmeden önce DHA’ya açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber askerlerimizi ziyaret edeceğiz, askerlerimize moral vermeye ve güzel bir Pazar geçirmeye geldik" dedi. Askeri kamuflajla Hatay'a gelen Mustafa Sandal ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine biz bayrağı, milleti, vatanın bütünlüğü için canını dişine takan, canını hiçe sayan askerlerimizi ziyaret etmek için buradayız. Onlara bir nebze moral verebilirsek ne mutlu bize, onlara destek olmak, moral vermek için sayın cumhurbaşkanımızın bu davetine iştirak ediyoruz" diye konuştu.

OĞULPINAR’A GİTTİLER

Mehmetçiğe destek için Hatay’a gelen ünlü isimler ve futbolcular, 4 otobüse binerek Reyhanlı İlçesi’ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu’na geçti. Asker ve polislerin eşlik ettiği konukların bulunduğu konvoy, büyük ilgi gördü.

BEŞİKTAŞLILAR’DAN JANDARMAYA ZİYARET

Öte yandan Beşiktaş'ın sosyal paylaşım hesabı üzerinden Başkan Fikret Orman ile futbolcular Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Gökhan Gönül’ün Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ettiği duyuruldu.

İbrahim Tatlısesten Erdoğana özel Afrin türküsü


Hatay'daki Amanos Dağlarında terörle mücadele eden Ufuklar Jandarma Komando Taburu’na bağlı askerlerin giydiği üniforma, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin tarafından Başkan Ormana hediye edildi. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Ertekin, Başkan Orman ile futbolculara asker üniforması hediye etti. Beşiktaş Kulübü tarafından bölgedeki askerlere dağıtılmak üzere 1000 forma gönderildiği duyuruldu.

Ünlüler aynı uçakta sınıra gidiyor, işte uçaktan ilk görüntüler
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Zeytin Dalı harekâtına destek için aralarında sanatçı ve sporcuların da yer aldığı bir grup ünlü isim bugün sınır hattına gitti. Ünlü isimler ve futbolcular, 4 otobüse binerek Reyhanlı İlçesi’ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu’na geçti. İşte Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın kamerasından görüntüler...

TEŞEKKÜR ETMEYE GİDİYORUZ

Ünlü isimler Hande Fırat'ın kamerasına duygularını anlattı:

Yavuz Bingöl: Sınırdaki askerlerimize moral ziyaretine gidiyoruz.

 Hülya Koçyiğit: Daha önce de gittik, askerimize moral vermeye. Şimdi de onlara teşekkür etmeye gidiyoruz. O silah arkadaşlarına tebriklerimizi iletmeye, şehitlerimize de rahmet dilemeye gidiyoruz.

 Ajda Pekkan: Şehitlerimizin silah arkadaşları var, onların da orada bir morale ihtiyacı var. Biz de yanlarında olacağız. Allah ülkemizi, vatanımızı korusun.

 Emel Müftüoğlu: Ben bir asker kızıyım. Dünyada kutsal meslekler var, askerlik, polis ve öğretmenlik. Askerlerimize bizzat teşekkür etmek isteriz.

 Sibel Can: Çok güzel bir türkü söyledik Afrin'le ilgili. Ben de yorumlama şansına sahip oldum. Şu anda moral için oraya gidiyoruz.

Ünlüler aynı uçakta sınıra gidiyorZeytin Dalı Harekatı'na destek için aralarında sanatçı ve sporcuların da yer aldığı bir grup ünlü isim bugün sınır hattına gidiyor. İstanbul'dan kalkacak uçakta, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Deniz Seki, İbrahim Tatlıses, Emel Müftüoğlu ve Mustafa Sandal ile milli sporcuların da olacağı öğrenildi.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor


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