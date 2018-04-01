İbrahim Tatlıses'ten Erdoğan'a özel 'Afrin' türküsü
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı harekâtına destek veren ünlü isimler sınır hattına gitti. Hatay'a giden ünlülerden İbrahim Tatlıses, 'Yaylalar' türküsünü Afrin'e uyarlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı harekâtına destek veren ünlü isimler sınır hattına gitti.
Aralarında Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal gibi ünlü isimlerin bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler de eşlik etti.
Ziyarete Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Eray İşcan, altyapı antrenörü Gökhan Zan, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve sunucu Esra Erol da da katıldı.
'MORAL VERMEYE GELDİK’
Reyhanlı’daki sınır birliklerine gitmeden önce DHA’ya açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber askerlerimizi ziyaret edeceğiz, askerlerimize moral vermeye ve güzel bir Pazar geçirmeye geldik" dedi. Askeri kamuflajla Hatay'a gelen Mustafa Sandal ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine biz bayrağı, milleti, vatanın bütünlüğü için canını dişine takan, canını hiçe sayan askerlerimizi ziyaret etmek için buradayız. Onlara bir nebze moral verebilirsek ne mutlu bize, onlara destek olmak, moral vermek için sayın cumhurbaşkanımızın bu davetine iştirak ediyoruz" diye konuştu.
OĞULPINAR’A GİTTİLER
Mehmetçiğe destek için Hatay’a gelen ünlü isimler ve futbolcular, 4 otobüse binerek Reyhanlı İlçesi’ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu’na geçti. Asker ve polislerin eşlik ettiği konukların bulunduğu konvoy, büyük ilgi gördü.
BEŞİKTAŞLILAR’DAN JANDARMAYA ZİYARET
Öte yandan Beşiktaş'ın sosyal paylaşım hesabı üzerinden Başkan Fikret Orman ile futbolcular Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Gökhan Gönül’ün Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ettiği duyuruldu.
Hatay'daki Amanos Dağlarında terörle mücadele eden Ufuklar Jandarma Komando Taburu’na bağlı askerlerin giydiği üniforma, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin tarafından Başkan Ormana hediye edildi. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Ertekin, Başkan Orman ile futbolculara asker üniforması hediye etti. Beşiktaş Kulübü tarafından bölgedeki askerlere dağıtılmak üzere 1000 forma gönderildiği duyuruldu.
Zeytin Dalı harekâtına destek için aralarında sanatçı ve sporcuların da yer aldığı bir grup ünlü isim bugün sınır hattına gitti. Ünlü isimler ve futbolcular, 4 otobüse binerek Reyhanlı İlçesi’ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu’na geçti. İşte Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın kamerasından görüntüler...
TEŞEKKÜR ETMEYE GİDİYORUZ
Ünlü isimler Hande Fırat'ın kamerasına duygularını anlattı:
Yavuz Bingöl: Sınırdaki askerlerimize moral ziyaretine gidiyoruz.
Hülya Koçyiğit: Daha önce de gittik, askerimize moral vermeye. Şimdi de onlara teşekkür etmeye gidiyoruz. O silah arkadaşlarına tebriklerimizi iletmeye, şehitlerimize de rahmet dilemeye gidiyoruz.
Ajda Pekkan: Şehitlerimizin silah arkadaşları var, onların da orada bir morale ihtiyacı var. Biz de yanlarında olacağız. Allah ülkemizi, vatanımızı korusun.
Emel Müftüoğlu: Ben bir asker kızıyım. Dünyada kutsal meslekler var, askerlik, polis ve öğretmenlik. Askerlerimize bizzat teşekkür etmek isteriz.
Sibel Can: Çok güzel bir türkü söyledik Afrin'le ilgili. Ben de yorumlama şansına sahip oldum. Şu anda moral için oraya gidiyoruz.
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