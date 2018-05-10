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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Magazin
10.05.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses’le tanışmak onur olur

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
İbrahim Tatlıses’le tanışmak onur olur

“O Ses İsrail”de seslendirdiği İbrahim Tatlıses’in “Haydi Söyle” şarkısıyla birinci olan Sapir Saban’la ilk kez geldiği İstanbul’da buluştuk İsrail devletinin 70. yıldönümü nedeniyle Hilton Oteli’nde konser veren Saban, “İbrahim Tatlıses’le tanışmayı çok isterdim” dedi.

O, 1948’te İsrail kurulduktan sonra İzmir’in Karşıyaka semtinden İsrail’e göçen Sefarad Yahudisi bir ailenin kızı. Pikapta sürekli Türkçe şarkılar çalan bir evde büyümüş. “Türkiye’ye ve Türk kültürüne karşı bir aidiyet duygusu hissediyor musunuz?” diyorum, “Tabii ki hissediyorum, sonuçta ailem buradan gelmiş” diyor.
İstanbul’a ilk kez geldiğini söyleyen Saban’ın, Türkiye’de en çok gitmek istediği yerse İzmir. “Büyükbabamın evi hâlâ Karşıyaka’da, bir gün gidip o evi mutlaka görmek istiyorum” diye konuşuyor.

JÜRİ ÜYESİ DÖNÜP “BEBEĞİM”İ BENİMLE SÖYLEMEYE BAŞLADI

Üniversitede inşaat mühendisliği okurken keşfedilen ve “O Ses İsrail”e katılması için ikna edilen 23 yaşındaki Sapir Saban, aslında hayatı boyunca müzisyen olmak ve şarkı söylemek istemiş. Saban, geçen yıl “O Ses Türkiye”nin İsrail’deki versiyonu olan “O Ses İsrail” yarışmasında önce İbrahim Tatlıses’ten söylediği “Bebeğim” şarkısıyla finale kaldı, finaldeyse “Haydi Söyle”yi seslendirdi ve birinci oldu. Saban, yarışmadaki deneyimini şu şekilde anlatıyor:

“Yarışmada İbrahim Tatlıses şarkısı söyleyince çok dikkat çektim. Özellikle yarışmadaki jüri üyesi Shlomi Shabat da tıpkı benim gibi Türkiye’den İsrail’e göçmüş Yahudi bir ailenin çocuğu olduğu için ‘Bebeğim’i söylerken yüzünü bana ilk dönen jüri o oldu, sonra da şarkıyı benimle birlikte söylemeye başladı. Bu, benim için inanılmaz bir andı.”
Yarışmanın finalinde, yarışmayı düzenleyen prodüksiyon şirketi, Saban’dan İbranice bir şarkı söylemesini istemiş, ancak Saban “Haydi Söyle”yi söylemekte ısrarcı olmuş:

“Sonuçta İsrail’deki bir şarkı yarışmasında başka dilde bir şarkı söylemek riskti, ancak ‘Ben bu riski alacağım ve Türkçe söyleyeceğim’ dedim. Çünkü kendime, kimliğime ve geçmişime sadık olmam gerekiyordu, ben sahneye kendimi taşımayı seçtim.”
Saban, kendi yazdığı şarkılarda da Türk sanat müziğinden enstrümanlar ve öğeler kullandığını söylüyor. Şarkılarında ud, bağlama ve saza da yer veriyor.

İbrahim Tatlıses’le tanışmak onur olur



BEN KÜÇÜKKEN EVDE SEZEN AKSU VE İBRAHİM TATLISES ÇALINIRDI

Saban, İbrahim Tatlıses hayranlığının nereden geldiğiniyse şöyle anlatıyor: “Küçükken evde Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses ve Türk sanat müziği çok çalınırdı. Onların şarkılarıyla büyüdüğüm için sürekli aynanın karşısına geçip Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses taklidi yapardım. Küçükken bile İbrahim Tatlıses gibi şarkı söylemeye çalışırdım.”

Saban, “İbrahim Tatlıses benim çocukluk idolümdü, onun şarkılarının ve şarkı söyleme tarzının benim üzerimde çok büyük etkisi oldu. Onunla tanışmayı ve konuşmayı gerçekten çok isterdim, benim için bir onur olurdu” diyor.

TÜRKiYE’DEN  AŞK MESAJLARI GELiYOR

 Sapir Saban, geçen yıldan bu yana Türk hayranlarından aşk ve sevgi dolu mesajlar aldığını anlatıyor: “Seni seviyoruz diyenler, Türkiye’ye ne zaman geliyorsun diyenler, ilan-ı aşk edenler... Türkiye’den aldığım bu mesajlar beni çok heyecanlandırıyor ve çok mutlu ediyor.”
“Türkiye’de bu kadar hayranınız varken Türk ve İsrail toplumları arasında bir köprü olabilir misiniz?” diyorum, “Bu, gerçekleşmesini çok isteyeceğim bir rüya olur. Böyle bir şeyi söylemek büyük sorumluluk ancak politika yerine müzik bunu başarabilirse çok güzel olur” diye cevap veriyor.

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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