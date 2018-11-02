İbrahim Tatlıses’e soyadını veren sanatçı Yılmaz Tatlıses vefat etti
Çok sayıda ünlü şarkının bestecisi olan ve İbrahim Tatlıses’e soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses’in vefat etti.
İbrahim Tatlıses'in meşhur olmasında soyadını vererek büyük katkıda bulunan Yılmaz Tatlıses'in Ayvalık'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.
İbrahim Tatlıses'e soyadını veren, Nuri Sesigüzel’den İbrahim Tatlıses’e, Müslüm Gürses’ten Ferdi Tayfur’a ve Zeki Müren’e kadar çok sayıda ünlü isim tarafından şarkıları okunan ses sanatçısı, söz yazarı ve besteci Yılmaz Tatlıses, Ekim ayında Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
73 yaşındaki Yılmaz Tatlıses, KOAH hastalığına yakalanmış ve akciğerleri iflas etmişti. Mavi Mavi, Seni Sevmeyen Ölsün, Ağla Gözlerim, Hatıran Yeter gibi bir döneme damga vurmuş şarkılarda söz yazarı veya besteci olarak imzası yer alan Tatlıses’in, geçtiğimiz aylarda ‘Hatıran Yeter’ isimli bestesine ‘Zakkum’ tarafından klip çekilmiş ve 40 milyonun üzerinde izlenmişti.
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