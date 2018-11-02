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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.11.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses’e soyadını veren sanatçı Yılmaz Tatlıses vefat etti

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
İbrahim Tatlıses’e soyadını veren sanatçı Yılmaz Tatlıses vefat etti

Çok sayıda ünlü şarkının bestecisi olan ve İbrahim Tatlıses’e soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses’in vefat etti.

İbrahim Tatlıses'in meşhur olmasında soyadını vererek büyük katkıda bulunan Yılmaz Tatlıses'in Ayvalık'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.

İbrahim Tatlıses'e soyadını veren, Nuri Sesigüzel’den İbrahim Tatlıses’e, Müslüm Gürses’ten Ferdi Tayfur’a ve Zeki Müren’e kadar çok sayıda ünlü isim tarafından şarkıları okunan ses sanatçısı, söz yazarı ve besteci Yılmaz Tatlıses, Ekim ayında Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
73 yaşındaki Yılmaz Tatlıses, KOAH hastalığına yakalanmış ve akciğerleri iflas etmişti. Mavi Mavi, Seni Sevmeyen Ölsün, Ağla Gözlerim, Hatıran Yeter gibi bir döneme damga vurmuş şarkılarda söz yazarı veya besteci olarak imzası yer alan Tatlıses’in, geçtiğimiz aylarda ‘Hatıran Yeter’ isimli bestesine ‘Zakkum’ tarafından klip çekilmiş ve 40 milyonun üzerinde izlenmişti.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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