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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUĞLA (AA)
23.04.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses: Şimdi Oxford ayağa geliyor

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Sanatçı İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup öğrencinin yazdığı ve geliri Şanlıurfa'da bir ilkokula bağışlanacak kitabın tanıtımına katıldı.

Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 3-A sınıfı öğrencilerinin, "Minik eller büyük kalpler" adı verilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında yazdıkları "Arılar Ülkesi -2" kitabının tanıtımı Nurol Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Etkinliğe katılan sanatçı İbrahim Tatlıses, çocukların gösterisini izledi.  Tatlıses, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileri yönetmen gözüyle izlediğini ve çok beğendiğini söyledi.

Sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Tatlıses, projeye sahip çıkıp desteklemeye devam belirtti.

Yeni neslin çok zeki ve akıllı olduğuna dikkati çeken Tatlıses, şunları söyledi: "Ben okula gidemedim, öğretmenim olmadı. Benim okulum olmadı. Oxford vardı da biz mi okumadık yani? Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı sağ olsun bir yerde anlatıyor diyor ki 'Bir dostumun dediği gibi Oxford vardı da biz mi gitmedik?' Şimdi Oxford ayağa geliyor. Hakikaten her köyümüzde okul var şimdi. Çok iyi bir ülkede yaşıyorsunuz. Memleketinizi, bayrağınızı, annenizi, babanızı, arkadaşlarınızı sevin."

Memleketine okul yaptığını hatırlatarak bundan onur duyduğunu dile getiren Tatlıses, "Cem Yılmaz 'Eğitim şart' diyor ya hakikaten eğitim şart." diye konuştu.

Sınıfın öğretmeni Mahire Demirsoy ise bin 500 adet basılan kitabın gelirinin Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Hırbetsode İlkokulu'na bağışlanacağı belirtti.

İbrahim Tatlıses: Şimdi Oxford ayağa geliyor

İbrahim Tatlıses: Şimdi Oxford ayağa geliyor



 

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