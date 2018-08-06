İbrahim Kutluay’ın sözlerine Demet Şener cephesinden cevap
Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu 2.Sayfa, magazin gündeminin nabzını her sabah teve 2’de tutmaya devam ediyor.
2.Sayfa’nın ilk bölüm konuğu olan Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay’la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalar sonrasında İbrahim Kutluay ise yorumlarını dile getirmişti. Ünlü sporcunun sözlerine Demet Şener’in avukatı Aslı Çelik canlı yayında cevap verdi.
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