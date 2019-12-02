İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza gecelerde
Aşklarına geçtiğimiz hafta ikinci bir şans veren eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, önceki akşam Ortaköy’de bir mekanda eğlendi.
Bir hayli keyifli olan sevgililer, birbirlerine sarılarak yan masadaki arkadaşlarına mutluluk pozu verdi. Çiftin keyfi mekân çıkışı patlayan flaşlarla kaçtı.
Otoparktan kaçtılar
Otomobillerini bekledikleri sırada gazetecileri karşılarında göre ikili mekana geri girdi. 20 dakika sonra otoparktan çıkan çift, görüntü vermek istemese de bu çabasında başarılı olamadı.
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