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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.07.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

İbrahim Çelikkol'dan ilk açıklama

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İbrahim Çelikkol'dan ilk açıklama

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un gittiği mekanda bir grupla tartıştığı iddia edilmişti.

İbrahim Çelikkol ve arkadaşları olay çıkardı
İbrahim Çelikkol ve arkadaşları olay çıkardı!

İbrahim Çelikkol, Instagram sayfasında şu açıklamayı yayınladı.

Arkadaşımın doğum günü için uğradığım mekanın çıkışında, tanımadığım kişiler arasında yaşanan arbedeye tanık olmam sebebiyle, kişilerin sakinleşmesi, sükunetin sağlanması için sadece telkinde bulundum. İnsani bir görev olarak içinde bulunduğum bir hadisenin bu boyutlara gelmesine, şahsımın darp, şiddet gibi çirkin yakıştırmalarla suçlu gösterilmesine ve itibarsızlaştırma çabasına anlam veremiyorum.
Tanık olarak resmi kurumlara verdiğim ifademde de belirttiğim üzere, hiç kimseye saldırmadığım gibi bazı mecralarda yazdığı gibi alkollü de değildim. Kamera kayıtları incelenirse, alkollü olmadığım, kimseye zarar vermediğim görülecektir.
Bu nedenle; hakkımda iftira niteliğinde, gerçek dışı haber yapan, gerçek dışı beyanda bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır."

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Tercih yaparken kafan karışmasın!Bir yıl daha hazırlanmalı mısın, yoksa mezuna kalıp yeniden hazırlanmalı mı? Bu sorunun cevabı bir sende bir de videoda gizli! Unutma bu senin tercihin! Eğitim ve Kariyer Danışmanı Nur Erdem Özeren anlatıyor, kafandaki soru işaretleri son buluyor! (Sponsorlu içerik)
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