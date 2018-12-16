İbrahim Büyükak kimdir, eşi kim?
İbrahim Büyükak, projeleri ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. BKM Mutfak ekibiyle tanınan İbrahim Büyükak’ın hayatına dair detaylar merak ediliyor. Peki, İbrahim Büyükak kimdir? İşte, hayatına ilişkin bilgiler…
Türk oyuncu ve yazar İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Mayıs 2013'te 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. Bu program bir süre TV8 ekranlarında 3 Adam adıyla devam etti. Ayrıca Tv8'de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterine hayat verdi. Televizyon ekranlarının yanı sıra sinemada da kariyer yapan İbrahim Büyükak, Küçük Esnaf ve Yol Arkadaşım filmlerinde rol aldı. Uzun zamandır aşk yaşadığı Nurdan Beşen ile 2018 mayıs ayında nikah masasına oturdu.
YER ALDIĞI PROJELER
• Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008)
• Neşeli Hayat (2009)
• Çok Filim Hareket Bunlar (2011)
• 3 Adam (2013-2017)
• Bana Baba Dedi (2015) (Cüneyt)
• Küçük Esnaf (2016) (Berhudar Bakır)
• Yol Arkadaşım (2017) (Şeref)
• Yol Arkadaşım 2 (2018) (Şeref)
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