İbrahim Büyükak kimdir? Eşi kim?
Komedi projeleriyle adını duyuran İbrahim Büyükak, katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce evlenen İbrahim Büyükak'ın yaşı, kariyeri ve eşi merak ediliyor. Peki, İbrahim Büyükak kimdir? Eşi kim?
İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Bursa’da Olay Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Gırgır, Leman ve Lemanyak Dergileri’nde çeşitli yazıları yayımlandı. Oyunculuk kariyeri ise Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programla başladı.
Yılmaz Erdoğan tarafından kurulan BKM Mutfak ekibinde çalıştı. Uzun yıllar Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile 3 Adam isimli şov programı yaptı. Neşeli Hayat, Çok Filim Hareketler Bunlar, Bana Baba Dedi ve Küçük Esnaf filmlerinde oynayan İbrahim Büyükak, Nurdan Beşer ile 2018 mayıs ayında nikah masasına oturdu.
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