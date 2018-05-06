İbrahim Büyükak bu akşam evleniyor.. İşte, müstakbel eşi
Uzun zamandır aşk yaşadığı Nurdan Beşen ile evlilik kararı alan İbrahim Büyükak, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu akşam nikah masasına oturacağı öğrenilen İbrahim Büyükak, 'Bugün o gün' gönderisi ile güzel haberi sevenleriyle paylaştı
Oyuncu sunucu İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile bu akşam nikah masasına oturuyor. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan İbrahim Büyükak çocukluk aşkı Nurdan Beşen'le bu akşam Beykoz Kundura Fabrikası’nda nikah masasına oturacak. Düğün hazırlıklarını tamamlayan mutlu çift güzel haberi sosyal medyadan 'Bugün o gün' notuyla sevenleriyle paylaştı. Çiftin düğünü bu akşam aile dostları ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşecek.
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