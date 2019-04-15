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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Hurihan Murphy kimdir ve kaç yaşında? Ailesi dikkat çekiyor!

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Hurihan Murphy kimdir ve kaç yaşında? Ailesi dikkat çekiyor!

Hurihan Murphy, ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile gündeme gelen ilişkisinin ardından araştırılan isim olmaya başlandı. Türkiye'de sanat yönetmeni olarak görev yapan Beyhan Murphy'nin kızı olan Hurian Murphy, biyografisi ile merak ediliyor. İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Son günlerin popüler isimleri arasında yer alan Hurihan Murphy, biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Hurihan Murphy kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim ve ailesi hakkında bazı bilgiler...

HURİHAN MURPHY KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Hurihan Murphy, sanat yönetmeni ve koreograf Beyhan Murphy ve Rock şarkıcısı Peter Murphy'nin evladıdır.

Hurihan Murphy'nin annesi olan Beyhan Murphy'nin hayatı şu şekilde;

Beyhan Murphy, Türk sanat yönetmeni, koreograf, eğitmen, sanat aktivistidir. TED ve London School of Contemporary Dance mezunudur. 1992’den beri Türkiye’de sırasıyla Modern Dans Topluluğu Sanat Yönetmenliği, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Sanat Danışmanlığı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başkoreograflığı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği yapmıştır. Post, Afife, Seyahatname, Şehirorman, Güldestan, Hüsnü Aşk’a Dair, Barbaros, Seyahatname2 gibi dans drama/dans tiyatrosu prodüksüyonlarının özgün yazarı ve koreografıdır. 100 den fazla yabancı eğitmen ve koreografın Türkiye’ye gelmesine olanak sağlamış, yurt içi ve yurt dışı turne programları ve organizasyonları yapmıştır. Kültür Bakanlığı’nın ‘Başarılı Koreograf Ödülü’ ve ‘Mevlana Vakfı Ödülü’ sahibidir. DOB’da kurum içi eğitimi ile beraber, bağımsız alandan yerli yaratıcı ve eğitsel kadroların yetişmesi için çeşitli platformlar yaratmış ve Türk Koreografları, Dans Platform ve Okul matineleri gibi sürdürebilir projelerin ortaya çıkmasına öncülük etmiştir.

Eserleri, Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, Bursa Sanat Festivali, Bodrum Uluslararası Bale Festivali, Eskişehir Festivali, IKSV Tiyatro Festivali gibi Türkiye’nin önemli festivallerinde ve yurt dışı turnelerde sahne almıştır. Alanında önde gelen besteci, müzisyen, moda tasarımcısı, fotoğraf sanatçısı, film yönetmeni sanatçılarla işbirliği yapmıştır. “Modern Dans Topluluğu İstanbul“ projesini İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde hayata geçirmiştir. Başbakanlığın ’52 Altın İmzalı Kadın’ belgeseli için Türkiye çapında seçilmiş sanatçılardan bir tanesidir.

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