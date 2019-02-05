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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.02.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Hülya Koçyiğit: Kanserde erken teşhisin önemli bir örneğiyim

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Hülya Koçyiğit: Kanserde erken teşhisin önemli bir örneğiyim

Akciğer kanserini yenen Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, erken teşhisin önemine dikkat çekerek hastalara, "Kanserde erken teşhiş çok önemli, kendinizi Türk hekimlerine teslim edin" tavsiyesinde bulundu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen ’Hayata Dair’ adlı söyleşi Emek Sineması’nda gerçekleştirildi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin İbrahim Kocatürkün moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. ’Farkındayız, Kanseri Yeneceğiz’ sloganıyla düzenlenen söyleşide, yaşadığı tedavi sürecini anlatan Hülya Koçyiğit, program öncesinde de basının sorularını yanıtladı. Program öncesinde sinemayı özlediğini ve bunun için bir televizyon programa başlamaya hazırlandığını kaydeden Hülya Koçyiğit, "Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Ben buna bir örneğim. Türk hekimlerine teslim olmak gerekiyor diye konuştu.
"KANSERDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİYİM"
’Sağlığınızın kıymetini bilin’ diyen Koçyiğit, "Kanser her insanın başına gelebilecek bir hastalık. İnsanlar kanserden çok korkuyor. Halbuki, ben bir örneğim. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Ülkemizde çok güçlü doktorlarımız var. Her biri kendi branşının dehası. Gerçekten Türk hekimlerine teslim olmak gerekiyor. Özellikle kadınların da her sene kontrolden geçmeleri gerekiyor. Kansere yakalananlar umudunu kaybetmesin. Bu tedavisi mümkün olan bir hastalık. Benim kızım da meme kanserine yakalandı. Kanserde bütün mesele erken teşhis. O yüzden sağlığımızı ihmal etmemeliyiz. Sağlık her şeyden daha değerli" ifadelerini kullandı.
"SİNEMAYI ÇOK ÖZLEDİM"
Sinemayı çok özlediğini söyleyen Koçyiğit, TRT2 tarafından açılacak kültür sanat kanalında sinema programı yapacağını müjdeledi. ’Sinemadan sevdiğim yönetmen ve oyuncu arkadaşlarımla söyleşi yapacağım’ diyen Koçyiğit, yeni projesi için oldukça heyecanlandığını dile getirdi.
İNANMIŞ BİR İNSAN KAİNATA MEYDAN OKUYABİLİR
Söyleşi programına katılarak Beyoğlulu kadınlarla bir araya gelen Koçyiğite teşekkür ederek sözüne başlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, Bu hastalığın umut verici taraflarını hastalara anlatmak gerekiyor. Söyleşide hastaların nasıl mücadele edebilecekleri, erken teşhisle nasıl hayata bağlanabilecekleri anlatılacak. İnanmış bir insan kainata meydan okuyabilir. Bu bütün işlerde var. İnanırsanız başarırsınız" dedi.

Evde Doğum ve Suda Doğum Yöntemleri

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