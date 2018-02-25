Hülya Koçyiğit bu sözlere alınmaz!

Ömür Gedik: Ben röportajda en çok Ayşen Gruda’nın “8 bin 500 flörtüm oldu” cümlesini sevdim. Çok tatlı geldi. Diğer konuya gelince... Türkiye’de farklı görüşler var ve bu da sanat dünyasında böyle polemiklere neden oluyor. Ayşen Gruda ve Hülya Koçyiğit’in özgürlük anlayışları farklı.

Onur Baştürk:

Ayşen Gruda esprili bir şekilde eleştirmiş Hülya Koçyiğit’i. Saygısını ve mesafesini yitirmeden. “Yeşilçam efendiliği” bence bu. Bu yüzden Hülya Koçyiğit’in de Gruda’nın sözlerini okuyunca alınganlık göstereceğini sanmıyorum.

Evet görüşleri farklı ama aynı çatı altındalar ve beraber yaşamaya devam ediyorlar. Hepimiz gibi.

Cengiz Semercioğlu:

Hülya Koçyiğit başka bir açıdan bakmak derdinde değil... Bu yüzden gündemdeki konularla ilgili yaptığı her açıklamada her şeyin güllük gülistanlık olduğundan bahsediyor. Ona da saygım var. Ayşen Gruda ise biraz da dikenleri göstermiş hepimize... Ne tek başına dikene bakmak lazım ne de sadece güle...

Hiç yakışmadı

Demet Akalın ile Demet Şener arasındaki “Dul ve işsiz güçsüz” polemiğinde kim haklı, kim haksız? Konsey iki kadının arasındaki ezeli kavgaya göz attı!





Onur Baştürk: Demet Akalın’ın kapanmayan yarasını anlıyorum ama yanlış yerden vurdu karşısındakini. Söylediği sözler hiç hoş değildi. Ona yakışmadı. Keza daha sonradan avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayla durumu düzeltmeye çalıştı.

Ömür Gedik: Çok çirkin sarf edilen sözler. Dul ve işsiz olma durumu üzerinden hiçbir kadın aşağılanmamalı. Hele ki kadının adının olmadığı Türkiye’de! Bu olmadı.

Cengiz Semercioğlu: Allah korusun, Demet Akalın’ın yarın dul ve işsiz kalmayacağı ne malum? Hayatın yarın hangimize ne getireceği belli olmaz. Çirkin yaklaşımlar bunlar. Ayrıca Akalın’ın hali hazırda yürüyen bir evliliği var, Okan’a ayıp bu polemiğe girmesi... Demet Şener’e gelince, 16 yıl sonra boşanınca kaldığı yerden devam ediyor meseleye... Nahoş durumlar...

Ameliyatın ruhuna

iyi geleceğine inandı

Deniz Seki zayıflamak için mide ameliyatı oldu ve ardından “Midem değil, hazmedemediğim her şey gitti” açıklamasını yaptı. Sizce bu sözler mide ameliyatına özendirici nitelik taşıyor mu?





Cengiz Semercioğlu: Deniz’le konuştum, çok mutluydu ve keyfi yerindeydi. “Ameliyat olma” diyenlerin başında geliyorum ben. Ama o ameliyatın ruhuna, psikolojisine iyi geleceğine çok inandı o. Açıklamasında dediği gibi midesinin yarısıyla birlikte yaşadığı bütün kötülükleri, sıkıntıları atacağını düşündü. Bu anlamda bakınca iyi ki yaptı diyorum, kilosuz hayatı umarım istediği gibi olur...

Onur Baştürk: İlk bakışta özendirici gibi duruyor, evet. Ama Deniz’in asıl söylemeye çalıştığı, bir türlü üzerinden atamadığı ruhunda biriken geçmişin yükleri. Aldığı kilonun da bu yüklerin bir tezahürü olduğuna inanıyor. Ben olsam bir enerji seansına giderdim, mide küçültme ameliyatı operasyonuna değil. Daha iyi gelebilirdi. Çünkü beden bir makine ve doğru çalışan makineye yapılan bu tür müdahaleler eninde sonunda arızaya yol açar diye düşünüyorum.

Ömür Gedik: Deniz’in bu sözleri özendirici değil de, önceden hayatına girmiş kişileri iğneleyici bence. Hayat temizliği mide ameliyatıyla, kilo vermeyle değil, bakış açısını ve yaşam stilini değiştirmekle olur.

Eleştirdiler ama izlediler de

“Jet Sosyete” dizisi sosyal medyada çok eleştirildi ama ilk bölümün reytingi iyiydi. Konsey büyük beklentiyle yayına giren diziyi değerlendirdi.





Cengiz Semercioğlu: Gülse Birsel’e bizim gazetedeki yazıları, hayata bakışı nedeniyle tepki gösteren trol ordusunun saldırısıydı sosyal medyadaki ilk yorumlar. Daha dizi başlar başlamaz düğmeye bastılar. Samimiyetle eleştirenler de çıktı daha sonra. Vurdulu kırdılı diziler yerine güleceğimiz, eğleneceğimiz bir dizi de tutsa fena mı olur? Ben Gülse’nin arkasındayım, belki de bu tür eğlenceli sit-com’ların önünü açar yeniden...

Ömür Gedik: Eleştirinin iyisi kötüsü olmaz cümlesi bir kez daha doğrulandı. Eleştirdiler ama izlediler de. Böyle de devam edecektir.

Onur Baştürk: Dizideki karakterlerin abartılı olduğu söylendi ama geçen hafta katıldığım bir davette inanın tüm o karakterlerin daha fazlası resmigeçit halinde önümden geçti. Yani böyle karakterler var. Ama dizi komik mi değil mi, orası tartışılır. Bir de oyunculuklar. Zamanla oturur diye düşünüyorum “Jet Sosyete”. Sonuçta ilk bölümde sadece karakterleri tanıtma işine girmiş Gülse Birsel.

Teknolojide vintage akımı!

Nehir Erdoğan, eski model kapaklı cep telefonuyla görüntülendi. Neden akıllı telefon tercih etmiyor sizce?





Ömür Gedik: Uzun süre Fransa’da yaşayan Nehir Erdoğan Türkiye’deki teknoloji tutkusuna, her yıl yenilenen modellere Fransız kalmış olabilir! Telefonlara 6 köprü parası harcamış bir ülkede yaşıyoruz sonuçta!

Onur Baştürk: Nehir Erdoğan bence teknolojide vintage akımını başlatmaya çalışıyor. Kendisi bu alanın Ece Sükan’ı olmak için çırpınıyor olabilir. Bu yüzden bir sonraki yakalanma karesinde elinde Hoover marka eski süpürgelerle görebiliriz kendisini, belli mi olur...

Cengiz Semercioğlu: Mektupla yazışsın, eşine dostuna telgraf çeksin bir de o zaman. Bu çağda kaldı mı böyle bir şey. Sosyal medya detoksu yapmak istersin, akıllı telefonlardan uzak kalmak istersin anlarım ama tuşlarını bulamayacağın bir telefonla nereye kadar Nehir? Benim de böyle bir-iki tanıdığım var ama onlar yaşlı... Nehir’in genç olduğunu hepimiz biliyoruz...

Hamdi Alkan’a bravo

Zeynep Alkan’ın sosyal medyada paylaştığı dans videosu kadar, babası Hamdi Alkan’ın olaya karşı takındığı “olgun” tavır da çok konuşuldu. Siz ne diyorsunuz bu video ve babanın “Dans etmeye devam etsin, yeter ki iyi bir insan olsun” sözlerine?





Onur Baştürk: Valla Hamdi Alkan’a bravo. Bu ülkede hâlâ anlayışlı, şefkatli, özgürlükçü baba profilinin de var olduğunu bize gösterdi ya, çok mutluyum. Zeynep Alkan çok şanslı. Böyle deli deli dans etmeye devam etsin. Kendini eksiltmesin, ruhunu taşırmaktan sakınmasın...

Ömür Gedik: Zeynep ne tatlı kızmış, bayıldım doğallığına ve mutluluğuna. Dansını tekrar tekrar izledim.

Kopan fırtınayı da hiç anlamadım doğrusu. Hamdi Alkan da modern bir baba olarak öyle güzel konuştu ki. Bu tavrı tüm babalara örnek olsun.

Cengiz Semercioğlu: Zeynep Alkan 19 yaşında daha... Şortlu çekmeseydi o videoyu, pantolonla çekseydi bu kadar çok konuşulacak mıydı? Hepimizin kafası aşırı muhafazakârlaştı. Ne olmuş 19 yaşındaki genç kız işte dans etmiş deyip geçeceğimize ahlak bekçiliği yapıyoruz. Hamdi’nin kızına sahip çıkması güzeldi, Zeynep’in de dansa devam edecek olması...

Emrah, Bitcoin’i sevmez mi?

Emrah konser ücretlerini Bitcoin olarak istiyormuş! Emrah’ın çağa ayak uyduran bu haline ne diyorsunuz?





Ömür Gedik:

Para, yatırım konuları Emrah’tan sorulur. Parasının hesabını bildiğini biliyoruz.

Ama Bitcoin’den zarar edenler de oldu, bilemedim.

Bir annesine danışsın yine de.

Cengiz Semercioğlu:

Bunu yapsa yapsa Emrah yapardı zaten.

Ancak zamanlaması yanlış, çünkü Bitcoin dünya piyasalarında tepetaklak oldu.

19 bin 500 dolardan, 9 bin 500 dolarlara kadar düştü. Bu gidişle Emrah zararına sahneye çıkmak zorunda kalabilir.

Onur Baştürk:

Bitcoin meselesi bence tüm ünlülerin kafa yorduğu ama bir türlü anlayamadığı bir şey.

Ben acayip yenilikçi buldum bu tavrını.

Acaba konser teklifi getirenler ne diyor bu işe, esas onu merak ettim.

Norveç’te mi

yaşıyoruz!

Cengiz Semercioğlu yazdı, Bülent Ersoy çok üşüdüğü için kürklerine dönüş yapacakmış. Ne dersiniz, gerekçesi sağlam mı, yoksa uyduruk mu?





Ömür Gedik:

Bahane, bahane, bahane diyorum. Arabadan binaya, binadan arabaya ne ara üşümüş? Tişörtle Boğaz’da mı yürümüş! “Ömür bir video izletti, tövbe ettim” demişti. İnsan izlediği ve vicdanının sızladığını hissettiği videoyu nasıl bu kadar çabuk unutur! Bir buluşalım, yeni bir video izletme zamanı gelmiş demek ki.

Cengiz Semercioğlu: “Ne yapayım vücudum alışmış” dedi Bülent Hanım kararını bana açıklarken. Giymediği için ciğerlerini üşüttüğünü söyledi. Bir diğer gerekçesi de kürk yasaklanmadığı için bu konuda kanun çıkarmayanları protesto etmekmiş. Hangisine inanırsınız inanın, sonuçta kürkler dolaptan iniyor...

Onur Baştürk: Sanırsın Norveç’te yaşıyoruz ve çılgın bir soğuk var dışarıda. Yahu İstanbul bu kışı bahar gibi geçirdi, soğuk bile görmedik doğru dürüst. Üşümeyi bırakın, kürkle dolaşacak hava katiyen yoktu dışarıda. Bir de sanki Bülent Hanım sokakları arşınlıyor. Uyduruk bir gerekçe...

İşte ünlülerin

sosyal medya gücü

Kylie Jenner, Snapchat’i artık kullanmadığını açıkladı ve Snapchat’in hisseleri düştü! Ne diyorsunuz bu çılgın güce?





Ömür Gedik: Snapchat mi kalmıştı ki! Zaten uzun süredir kimse kullanmıyordu. Her şey gibi o da tüketildi ve bitti. Kylie’ninki çılgın güç değil bence, durum tespiti olmuş.

Onur Baştürk: Ömür’ün dediği gibi zaten Snapchat pek kullanılmıyordu. Kylie sadece bitkisel hayatta olan bir şeyin fişini çekmiş oldu. Ama yine de sosyal medya gücü yadsınamaz. Popüler figürün bir cümlesinin bile ekonomik değeri var! Bu gerçekten inanılmaz bir güç.

Cengiz Semercioğlu:

Sosyal medya uygulamalarına en büyük gücü veren ünlüler...

Reklamını yapıp hisselerini milyonlarca dolar yükseltirken iyiydi de, artık kullanmayacağını söyleyip hisselerini tepetaklak yaptığı zaman mı kötü? Kylie Jenner, “Hâlâ sizi seviyorum” diyerek olayı toparlamaya çalıştı ama Snapchat’e iyi bir ders oldu bu...

Ünlülerin gücünün ne kadar fazla olduğunu gösterdi bize. Bizim ünlülerde ise o güç şimdilik yok.