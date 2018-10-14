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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Samed Aydın SUN (DHA)
14.10.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Hülya Koçyiğit: ’Atatürk’ün huzurunda, iyi bir sanatçı olmak için ant içtim’

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Hülya Koçyiğit: ’Atatürk’ün huzurunda, iyi bir sanatçı olmak için ant içtim’

TÜRK sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’nda sevenleriyle bir araya geldi. 8 yaşında annesi ile Anıtkabir’e gittiğini ve Atatürk’e iyi bir sanatçı olmak için söz verdiğini ifade eden Koçyiğit, "Annem, Ata’nın huzuruna çıktığımızda benden iyi bir sanatçı olmamı istemişti. Ben de Atatürk’ün huzurunda iyi bir sanatçı olacağımın sözünü verdim" dedi.

2’nci Kayseri Kitap Fuarı’na konuşmacı olarak katılan Hülya Koçyiğit, merkez Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi’nde bulunan Dünya Ticaret Merkezi Konferans Salonu’nda ’Hayatım sinema’ konulu söyleşi programı ile sevenleriyle bir araya geldi. Kayseri’de kitap fuarına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, " Yoğun bir ziyaretçi kitlesi var. Gurur duydum. Kayseri Kitap Fuarı, çok zengin ve halkın ilgisi de muhteşem. Kültür ve sanatla ilgilenmek, ona kulak vermek, onu izlemek onun bir parçası olabilmek çok önemli. Sizleri kutlamak istiyorum. Evlatlarınızı, ağaç yaşken eğilir mantığıyla kitap fuarına getiriyorsunuz. Kitap demek bizim kültürümüzü bize yaşatan demektir. Sanat gerçekten çok önemli. Sanat olmasaydı kup kuru bir hayatımız olurdu. Sanat olmasaydı eğer, belki de estetikten, güzellikten, dostluktan, barıştan söz edemeyebilirdik. Sanat, duygularımıza hitap ettiği kadar, düşüncelerimizi de olgunlaştırıyor. Hangi dalı olursa olsun, sanat eserlerin izleyicisi her zaman, ahlaklı,ince düşünceli, insan sever, vatansever ve yardımsever insanlar oluyorlar" şeklinde konuştu.

’MUSTAFA KEMAL’İN SÖZLERİ, SANATI SEÇMEMDE REHBER OLDU’

Mustafa Kemal Atatürk’ün, sanata verdiği önemden etkilendiğini ve bundan dolayı da sanata ilgi duyduğunu da vurgulayan usta oyuncu Koçyiğit, "Mustafa Kemal Atatürk’ün, sanatla ilgili sözleri hep kulaklarımda. Öylesine güzel sözleri var ki, bu sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ulu önder Atatürk diyor ki, ’Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok, dünya medeniyetinin reçetesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, inanmaları sağlayacak, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını sevecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır.’ Atatürk’ün bu sözleri, benim mesleği sevmeme, sinemayı seçmeme, sinema sanatının gücüne inanmama sebep oldu. Hepimizin amacı her şeyden önce, insan olmayı becerebilmek. İnsan olmayı becerebilmek büyük emek istiyor. Öğrenerek, insan olabiliriz. İnsan olmayı öğrenebilmek bir ömür boyu sürer. Önemli olan o yolculuğa çıkabilmek. Bir kez daha iyi ki sinemayı seçmişim, iyi ki sinema var, iyi ki bizi sevenlerimiz var, sinemaya bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

’YAŞAMIM BOYUNCA SADECE İNANDIKLARIMI YAPTIM’

Bir izleyicinin çözüm sürecinde üstlendiği görevden dolayı pişman olup olmadığını sorması üzerine ise Koçyiğit, "Yaşamım boyunca sadece inandıklarımı yaptım. İnandıklarımın arkasında durdum. Çözüm sürecinde oluşturulan ’Akil İnsanlar Heyetinde’ Marmara Bölgesi üyesi olarak yer alan sinema sanatçısı Koçyiğit, "Ülkenin barışı için düşünen insanlardan biriydim. Bundan dolayı da bir görev üstlendim. Üstlendiğim görevle de, kalbimdeki barış duygusu tüm vatandaşların kalbinde var mı? Bunu öğrenmek istedim. Eğer varsa bu talebi idarecilere, Başbakan’a iletmek amacıyla kurulda yer aldım. Bu görevi yaptığım için çok müsterihim. Bu bir vatan göreviydi. Vatanımın huzurunu düşünerek yaptığım bir şeydi. Bunu siyaseten ele alıp, siyasetçiymişim gibi eleştirenler oldu" ifadelerine yer verdi.

ANITKABİR’DE EN İYİ SANATÇI OLMAK İÇİN ANT İÇTİM’

8 yaşında annesi ile birlikte gittiği Anıtkabir ziyaretinden de bahseden oyuncu Koçyiğit, "Anıtkabir’de, Atatürk’ün huzurunda annem bana ant içirdi. Annem, Atatürk’ün huzurunda benden 3 şey için söz vermemi isteyerek, ’Bu ülkenin en iyi, en büyük sanatçısı olacaksın ve yaptığın işi en iyi yapan insan olacaksın’ demişti. Ben de ’Söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum’ demiştim. Annem, söylemiş, ben de tekrar etmiştim. Yıl, 1954’tü ama, hala dün gibi aklımda. Mesleğim de en iyi olmak, anneme verdiğim sözü tutmak için, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda ant içtim" sözlerine yer verdi.

’BENİM İÇİN BİLİM KURULU ÜYELİĞİNDE ÖN PLANDA SİNEMA VAR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atanmasının sorulması üzerine Koçyiğit, "55 yıldır, sinemanın ve sanatın içinde yer alan bir insan olarak böyle bir göreve beni layık gördüğü için öncelikli olarak Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kurul olarak ilk toplantımızı yapmadık. Bir araya geldiğimiz zaman, görev dağılımı yapılacak. Benim mesleğim sinema, sinema sanatçısıyım. Benim için ön planda elbette ki sinema var. Planlarımızı yaptık, zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklayacağız" şeklinde konuştu.


 


 

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