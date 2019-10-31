Hülya Darcan'ın kızı Zeynep Korel kimdir?
Hülya Darcan’ın kızı, Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Daha önce temizlik yaptığını söyleyen Zeynep Korel, bu kez annesi Hülya Darcan'ın kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Peki, Hülya Darcan'ın kızı Zeynep Korel kimdir?
Oyuncu çift Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın büyük kızı olan Zeynep Korel, 1971 yılında dünyaya geldi. Aynı zamanda başarılı oyuncu Bergüzar Korel’in ablası. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik lisansı yaptıktan sonra Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitirdi. Evlendikten sonra Amerika'ya yerleşti ve Peru’da gördüğü renkli, hareketli hayatın izlerini taşıyan çantalar tasarladı. Bir kız çocuğu annesi olan Zeynep Korel, yurt dışında temizlik yaparak ve köpek bakıcılığı yaparak geçimini sağlıyor.
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