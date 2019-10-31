Hülya Darcan kimdir?
Hülya Darcan’ın büyük kızı Zeynep Kore, annesiyle ilgili şoke eden iddialarda bulundu. Şiddet iddiaları ardından gözler Hülya Darcan’a çevrildi. 2005 yılında hayatını kaybeden Tanju Korel’in eşi olan Hülya Darcan, Diriliş Ertuğrul dizisinde Hayme Ana karakterine hayat vermişti.
Hülya Darcan, 27 Nisan 1951 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir'de Karataş Lisesi'ni tamamladıktan sonra eğitim hayatına devam etmedi. Henüz 16 yaşındayken 'Ses Mecmuası'nın düzenlediği yarışmaya katıldı ve üçüncü oldu. İlk filmi Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz gibi isimlerle başrolü paylaştı.
Yılmaz Güney'le 'Kurbanlık Katil', 'Dağların Kurbanı', 'Kurşunların Kanunu' gibi filmlerde oynadı.
Hülya Darcan, 1971 yılında tanıştığı sinema oyuncusu Tanju Korel ile 20 Nisan 1974 tarihinde evlendi. Çiftin Zeynep ve Bergüzar Gökçe Korel adında iki kızı var. Eşi Tanju Korel, 21 Eylül 2005 tarihinde hastalığı nedeniyle hayatını yitirdi. 2012 - 2014 yılları arasında oynayan "Dila Hanım" adlı dizide Erkan Petekkaya, Hatice Şendil, Mahir Günşiray, Necip Memili, Yonca Cevher ile birlikte rol aldı.
8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan tarihi dizi Diriliş: Ertuğrul'da Hayme Ana karakterini canlandırdı.
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