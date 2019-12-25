Hande Can Gardırop Cadısı
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Hülya Avşar'ın yanlış seçimi
Hülya Avşar, “geceliğinin üzerine mantosunu geçirip hızlı adımlarla bakkala yürürken tüm mahalleye yakalanan komşu kızı” gibi objektife yansımış.
Keşke ayağına sabo modeli terlik yerine beyaz spor ayakkabı giyseydi, o zaman bu kadar dikkatimizi çekmezdi.
Şunu da belirtmeliyim; uyumsuz kombini bile yüzünün güzelliğinin önüne geçememiş...
Yılın en ilginç hayatta kalışları!Denizin ortasında, karın içinde ya da ormanın derinliklerinde hayatta kalma mücadelesi̇ verdiniz mi̇? Siz yaşamamış olabilirsiniz ama şekerle, taşla, takoyla kimi̇ zaman ayı ile kavga sonrası hayatta kalan insanlar var. İşte yılın en ilginç hayatta kalışları...
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