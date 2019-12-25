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Hande Can Gardırop Cadısı
25.12.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Hülya Avşar'ın yanlış seçimi

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Hülya Avşar'ın yanlış seçimi

Hülya Avşar, “geceliğinin üzerine mantosunu geçirip hızlı adımlarla bakkala yürürken tüm mahalleye yakalanan komşu kızı” gibi objektife yansımış.

Keşke ayağına sabo modeli terlik yerine beyaz spor ayakkabı giyseydi, o zaman bu kadar dikkatimizi çekmezdi.
Şunu da belirtmeliyim; uyumsuz kombini bile yüzünün güzelliğinin önüne geçememiş...

Hülya Avşarın yanlış seçimi


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