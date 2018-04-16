Hülya Avşar'dan cesur 'Selfi' paylaşımı!
Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfi'nin vizyona hazır olduğunu cesur poz ile duyurmuştu. Avşar'dan filminin üçüncü tanıtım videosu geldi.
Hülya Avşar, sadece bir el kamerasıyla çektiği, yapımcılığını, yönetmenliğini, senaristliğini ve oyunculuğunu yaptığı otobiyografik filmi Selfi'nin 3. tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören video büyük merak uyandırdı.Hülya Avşar, filminin afişi için verdiği cesur poz çok konuşulmuştu.
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