Hülya Avşar eleştirileri umursamadı!

Eleştirileri görmezden gelen ünlü sanatçı yeni bölüm çekimlerine başladı. Program öncesi makyaj odasına giren Avşar, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşıp videoyu da yoruma kapadı.
NE OLMUŞTU!
'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programının son konuğu oyuncu Mehmet Aslantuğ oldu. Sohbet esnasında Avşar’ın programında kadınlarla ilgili yorumları sosyal medyada eleştiri topladı. Hülya Avşar "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" dedi.
Aslantuğ araya girerek "Tam bu değil galiba. Bu biraz sertleşmiş hali. Üretime girmesi lazım kadının. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor var ya Ata'nın işaret ettiği" diye yanıt verdi.
Avşar ise kadın özgürlüğüyle ilgili bir şey söylemediğini belirterek "Onu yapsın. Kadın özgürlüğüne hiçbir zaman... Evde de kadın baskın, dışarıda erkek, erkek egemenliği diyorum, erkek üstünlüğü, baskısı demiyorum. Erkek egemenliği güzel bir duygu geliyor bana" diye konuştu.
Aslantuğ ise "Özgürlükten kastın üretimde de olması dahil değil mi oraya, üretimde. Yani hayatın içinde. Yoksa gezip tozmuyor özgürlükten kasıt" sözleriyle karşılık verdi.
Avşar ise "Hayır, çalışabilir anlamında. Ben kızıma da söylüyorum muhakkak işin olsun. Kocan kim olursa olsun, dünyanın en zengin adamı da olsa senin kendi işin olsun. Ama erkek egemenliği diyorum. Bir erkek kadına sarıldığı zaman, kolunun altına girebileceğin bir erkekten bahsediyorum" sözleriyle devam etti.
'BUNU ŞÖYLE FORMÜLE ETMEK ZORUNDAYIZ'
Aslantuğ ise şöyle yanıt verdi: "Bu çok anlaşılır bir duygu ama bunu işte şöyle formüle etmek zorundayız. Bu erkeğe de anlam katar kadına da... Bu duyguları koruyalım ama kadın evinde üretimden çekilip bütün istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına yanılgılarına bırakmamalı"
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