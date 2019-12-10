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10.12.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Hülya Avşar: Arkadaşlarım benzetemediler

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Hülya Avşar: Arkadaşlarım benzetemediler

Genç oyuncu Melisa Şenolsun'un kendisine benzetildiği haberlerine Hülya Avşar'dan yorum geldi

Hülya Avşar, bu yıl 20’ncisi düzenlenen tenis turnuvasında, oyuncu Melisa Şenolsun’un kendisine benzetilmesi hakkında konuştu. Sanatçı, “Sosyal medya 23 yaşındaki Melisa ile sizin 1980’lerdeki fotoğraflarınızı tıpatıp aynı buluyor. Siz ne diyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

"Yolu açık olsun, çok güzel bir kız. Benzetilme konusunda, arkadaşlarım benzemetemediler. Benim için mahsuru yok, dudakları benziyor"

Melisa Şenolsun “Hülya Avşar’a benzetilmek benim için onur. Keşke onun gibi yıllarca güzelliğimden Keşke onun gibi yıllarca güzelliğimden bahsedilse” demişti.

 

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