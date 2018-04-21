Hoş geldin kızım, ne güzel geldin!
Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi oyuncu Gözde Kocaoğlu anne oldu...
Doğum öncesinde ve sonrasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gözde Kocaoğlu altına şu notu düştü:
Kızımız geldi
Bizi yeniledi “biz” artık #gözdemiercan ız.
Hoş geldin kızım. Ne güzel geldin.
Sevgilim Demir; bir an bile elimi bırakmadığın, gözünü gözümden ayırmadığın, hep bana inandığın , hep destek olduğun, güzel yüreğin için sana minnettarım. Güzel ailem varlığınız bana hediye
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