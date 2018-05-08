Hodri meydan Cem Yılmaz!
Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, Cem Yılmaz'a sosyal medya hesabından meydan okudu.
Mustafa Sandal, spor yaparken çektiği videoyu Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü şarkıcı, son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde olan Cem Yılmaz'a espirili bir dille meydan okudu.
"Buraya Bulaşmayacaktın Cem Yılmaz"
Sandal, "Evet Cem Yılmaz, hepimizden komiksin eyvallah ona lafımız yok. Müzik işlerine de bulaştın, sahneye çıkıp çalmalar çaktırmadan müzisyenim ayakları... Ama buraya bulaşmayacaktın hocam, buraya girmeyecektin. Hodri meydan, hazirana kadar vaktin var. Haziranda göreceğiz sen mi ben mi... Hodri meydan Cem Yılmaz" sözleriyle ünlü komedyene meydan okudu.
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