Hodri meydan
Gökçe Bahadır, tek bir hareketle sade bir kombini nasıl Şampiyonlar Ligi’ne taşımış, inceleyelim.
Oyuncunun üzerinde gördüğünüz “havuç kesim” pantolonlar bu aralar aşırı revaçta.
Buruş buruş görünmesi salaş bir görünüm sağlamış ama o da kumaşın azizliği.
Stella McCartney çantası ve rugan botları da kendi aralarında uyumlu.
Sade saçları ve makyajı da iyi.
Buraya kadar sade, güzel ama heyecan vermiyor.
Fakat Gökçe Bahadır tek bir hareketle oyunu değiştiriyor...
Üzerindeki çarpıcı göğüs dekolteli bluz “hodri meydan” diyen bir tasarım.
Sadeliğe bir anda seksapel katmayı başarmış.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle