Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki performansının yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Hilal Altınbilek’in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında, hangi projelerde yer aldı? İşte, Hilal Altınbilek’in hayatına ilişkin bilgiler…
Türk sinema ve dizi oyuncusu Hilal Altınbileki 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluktan bu yana oyuncu olmak isteyen Hilal Altınbilecek, ilkokuldan itibaren tiyatro ile ilgilendi. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi gördü.
2011 yılında gençlik dizisi olan Derin Sular’ın oyuncu kadrosunda yer aldı. Bu dizide Deniz Baysal ve Şükrü Özyıldız ile başrollerden birini üstlendi. 2013 yılında Fox televizyon kanalında yayınlanan “Karagül” isimli televizyon dizisinde Özlem Şanverdi rolünü canlandırdı. Yıldız Tunç, Su Ersöz ve Derem Çıray'nun yazdığı, başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş’in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Bu dizide iki adam arasında kalmış bir kadın karakterini canlandırıyor.
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