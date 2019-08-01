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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında?

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Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki performansının yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Hilal Altınbilek’in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında, hangi projelerde yer aldı? İşte, Hilal Altınbilek’in hayatına ilişkin bilgiler…

Türk sinema ve dizi oyuncusu Hilal Altınbileki 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluktan bu yana oyuncu olmak isteyen Hilal Altınbilecek, ilkokuldan itibaren tiyatro ile ilgilendi. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi gördü.

2011 yılında gençlik dizisi olan Derin Sular’ın oyuncu kadrosunda yer aldı. Bu dizide Deniz Baysal ve Şükrü Özyıldız ile başrollerden birini üstlendi. 2013 yılında Fox televizyon kanalında yayınlanan “Karagül” isimli televizyon dizisinde Özlem Şanverdi rolünü canlandırdı. Yıldız Tunç, Su Ersöz ve Derem Çıray'nun yazdığı, başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş’in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Bu dizide iki adam arasında kalmış bir kadın karakterini canlandırıyor.

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